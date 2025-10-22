Ελλάδα Θάνατοι Λάρισα Local News

Θρήνος στη Λάρισα - Καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε 58χρονος άνδρας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (22/10), ένας άντρας ηλικίας περίπου 58 ετών σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας στη Λάρισα, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο που φέρεται να έκοβε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου onlarissa.gr, το δυστύχημα πραγματοποιήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας γύρω στις 12 το μεσημέρι, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θάνατοι Λάρισα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader