Θρήνος στη Λάρισα - Καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε 58χρονος άνδρας

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (22/10), ένας άντρας ηλικίας περίπου 58 ετών σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας στη Λάρισα, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο που φέρεται να έκοβε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου onlarissa.gr, το δυστύχημα πραγματοποιήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας γύρω στις 12 το μεσημέρι, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας στα τραύματά του.