Τρίκαλα: «Ελάτε να με συλλάβετε, σκότωσα τη μητέρα μου» είπε ο 18χρονος στους αστυνομικούς

Σοκ προκάλεσε η νέα οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21/10 καθώς ένας 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα ανάμεσα στις συνοικίες της Αγία Μονής και των Αμπελακίων Τρικάλων.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 12:30 όταν ο νεαρός κάλεσε την ΕΛΑΣ και δήλωσε ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του και ζητούσε «να έρθουν να τον συλλάβουν».

Αμέσως στο σημείο έσπευσε περιπολικό με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν την άτυχη 54χρονη. Αποτέλεσμα ήταν να προχωρήσουν στη σύλληψη του νεαρού χωρίς ο ίδιος να προβάλει αντίσταση. Παράλληλα, κλήθηκε και ιατροδικαστής ο οποίος μετέβη στον τόπο της τραγωδίας για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 18χρονος φαίνεται πως έπνιξε τη μητέρα του με μια πετσέτα ενώ, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, δεν προέκυψε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι πρώτες εξηγήσεις που έδωσε στην αστυνομία

Πάντως, μέχρι στιγμής συγκεχυμένα παραμένουν τα κίνητρα που οδήγησαν τον νεαρό στο σπίτι της μητέρας του με τις Αρχές να αναμένουν την κατάθεση του. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι γονείς του είχαν χωρίσει με τον ίδιο να ζει με τον πατέρα του.

Όπως αναφέρει το trikalavoice.gr, στις πρώτες ερωτήσεις των αστυνομικών φέρεται να απαντούσε ότι δέχονταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή του κατάσταση.

Σύμφωνα με γείτονες που μίλησαν στο τοπικό μέσο, μητέρα και γιος είχαν συχνές φασαρίες. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι η γυναίκα είχε και μια κόη η οποία ζει στον Βόλο.