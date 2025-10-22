«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Νέες αποκαλύψεις για τη μητροκτονία στα Τρίκαλα

Έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο η στυγερή δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο στην περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα την Τρίτη (21/10), με τον καθ' ομολογίαν μητροκτόνο να περνά σήμερα, Τετάρτη (22/10) το κατώφλι του ανακριτή. Ο 18χρονος αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που τον οδήγησαν στο αποτρόπαιο έγκλημα, αφού ο ίδιος αρνείται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες στην ΕΛΑΣ υποστηρίζοντας ότι θα δώσει απαντήσεις σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 12:30, όταν μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσε η άτυχη γυναίκα ο νεαρός σηκώθηκε από το σαλόνι όπου καθόταν, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και περνώντας την από τον λαιμό της μητέρας του την στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Ο νεαρός λίγο μετά το έγκλημα κάλεσε ο ίδιος το «100» και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι «είχε μόλις σκοτώσει τη μητέρα του».

«Δεν μου έδινε σημασία - Δεν με πρόσεχε»

Ο ίδιος εξηγώντας αρχικά στις Αρχές τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στο έγκλημα φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων: «Η μάνα μου είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε αυτό. Δεν μου έδινε σημασία. Δεν με πρόσεχε. Με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά». Επιπλέον, γείτονες έκαναν γνωστό πως ο 18χρονος επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του, παρά το ότι έμενε μαζί με τον πατέρα του αφού το ζευγάρι είχε χωρίσει, ωστόσο, ο νεαρός και η 54χρονη καυγάδιζαν συχνά καθώς ο πρώτος είχε πρόβλημα με τη συμπεριφορά της. Ωστόσο, δεν αναφέρεται να είχε αναφερθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σήμερα, ο 18χρονος θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη ενώ παράλληλα θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή από την ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας, για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το έγκλημα.

Χωρίς ψυχολογικά ζητήματα ο νεαρός

Αν και μέχρι στιγμής το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με πληροφορίες ο καθ' ομολογίαν μητροκτόνος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της και τις σχέσεις που είχε μετά τον χωρισμό με τον πατέρα του.

Παράλληλα, όπως είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος δέχονταν bullying και οι συμμαθητές του τον άφηναν στο περιθώριο επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών. Ταυτόχρονα, φέρεται να είπε ότι σκεφτόταν εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του καθώς δεν του συμπεριφερόταν καλά και ότι τον κακοποιούσε ψυχολογικά για πολλά χρόνια. «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε», φέρεται να είπε ο μητροκτόνος στους Αστυνομικούς λίγο μετά τη σύλληψή του.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχουν καταγραφεί ψυχολογικά ζητήματα που ταλαιπωρούσαν τον δράστη.