Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε πτώμα, απανθρακωμένο με χειροπέδες

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (07/11) στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς στα Σκούρτα Βοιωτίας εντοπίστηκε, απανθρακωμένο μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο και δεμένο με χειροπέδες, άγνωστο για την ώρα άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ήταν κλεμμένο από περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες (από άλλο σημείο της Ελλάδας), ενώ το νεκρό άτομο βρέθηκε στα πίσω καθίσματα. Την έρευνα ανέλαβε το «ελληνικό FBI».

Το όχημα φέρεται να είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο, ενώ από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να κάηκε πριν από δυο ή τρεις ημέρες.

Το μακάβριο εύρημα το εντόπισε κυνηγός. Η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.