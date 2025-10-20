Φοινικούντα: Έφτασε η ώρα να «μιλήσουν» τα κινητά - Επτά τηλέφωνα περνά από κόσκινο η ΕΛΑΣ

Στα χέρια των αξιωματικών του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών βρίσκονται τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου επικοινωνιών (σ.σ. οι περισσότερες εταιρείες έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν) για 7 κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. για το θρίλερ με την διπλή εκτέλεση της Φοινικούντας.

Πρόκειται για κάτι που ίσως αποτελέσει θρυαλλίδα εξελίξεων, καθώς οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θα προχωρήσουν σε ανάλυση δεδομένων, διασταυρώσεις επικοινωνιών και αναμένεται να φτάσουν σε συμπεράσματα που θα ενταχθούν στη δικογραφία. Η ανάλυση - διασταύρωση αυτών των στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την ανακρίτρια να αποφασίσει μετά εάν και για ποια πρόσωπα (σ.σ. εκτός από τους δύο ήδη προφυλακισμένους 22χρονους) θα εκδοθούν εντάλματα συλλήψεις και θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Στο κάδρο των ερευνών στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου

Μία σειρά περίεργων... συμπτώσεων έχει φέρει στενό συγγενικό πρόσωπο του δολοφονημένου 68χρονου Κώστα Τομαρά στο κάδρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., με τους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών να «χτενίζουν» το παρελθόν, τις επαφές του και τον βίο του. Δεν είναι, όμως, αυτό το μοναδικό πρόσωπο από το περιβάλλον του νεκρού πλέον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με την περιουσία που ίσως και να ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Ίσως υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα μυστικά πίσω από τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα, που θα αποκαλυφθούν μόλις «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι η σιγή που επιβλήθηκε στους δικηγόρους των δύο προφυλακισμένων -με την ανακρίτρια να τους αναγκάζει να υπογράψουν έγγραφο περί μη διαρροής στοιχείων της δικογραφίας- ίσως δείχνει ότι οι διωκτικές Αρχές είναι πολύ πιο κοντά στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.