Φοινικούντα: «Ο ανιψιός σφάλλει ή συμβαίνει κάτι άλλο» - Τι λέει ο δικηγόρος του φερόμενου δολοφόνου

Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και του 61χρονου φίλου του και επιστάτη της επιχείρησης, με τους δύο 22χρονους συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο φονικό -ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός- να τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον.

Ο 22χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή εκτέλεση -και παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ- υποστηρίζει ότι ο συνομήλικός του, Ελληνοβρετανός, ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε τα δύο θύματα. Από την πλευρά του, ο έτερος 22χρονος επιμένει να αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι ο δολοφόνος, υποστηρίζει ότι δεν ήταν καν παρών στο σκηνικό του εγκλήματος αλλά περίμενε έξω από τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και, όπως λέει, βρέθηκε εκεί μόνο για να συνδράμει τον φίλο του ο οποίος επρόκειτο να εκβιάσει τον 68χρονο ζητώντας χρήματα.

Σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι, μετά τις «μαραθώνιες» απολογίες τους την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, οδηγήθηκαν σε προσωρινή κράτηση.

«Ο ανιψιός πέφτει σε αντιφάσεις»

Η πλευρά του φερόμενου φυσικού αυτουργού διαψεύδει τον ανιψιό του 68χρονου, ο οποίος αναγνώρισε στην όψη του 22χρονου, τον δολοφόνο του θείου του. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου κάνει λόγο για τεράστιες αντιφάσεις από πλευράς του ανιψιού του θύματος, οι οποίες οφείλονται «τουλάχιστον» σε πλάνη.

«Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή το ανθρώπινο σφάλμα ή κάτι άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε το πρόσωπο του 22χρονου φερόμενου δολοφόνου, ωστόσο τα ρούχα που υποστήριξε ότι φορούσε το άτομο που σκότωσε τον θείο του δεν συμπίπτουν με αυτά που καταγράφονται στο βιντεοληπτικό υλικό για τον 22χρονο.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο-ντοκουμέντο λίγο πριν το φονικό, ο κατηγορούμενος φαίνεται να φορά τζιν παντελόνι, ενώ ο ανιψιός του θύματος δήλωσε ότι ο δολοφόνος που είδε, δεν φορούσε τζιν παντελόνι.

«Πυροβόλησε αυτός που ήταν στη σκηνή του εγκλήματος»

«Ο εντολέας μου δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος πυροβόλησε», είπε ο δικηγόρος του φερόμενου φυσικού αυτουργού. «Αυτός που μπήκε στη σκηνή του εγκλήματος, δηλαδή ο έτερος κατηγορούμενος, είναι πολύ λογικό να έχει πυροβολήσει», σημείωσε ο κ. Γκαβέλας.

Ερωτηθείς για το πώς πείστηκε από ένα φίλο του να ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα και να μπει σε αυτήν την περιπέτεια, υπογράμμισε:

«Στο μυαλό ενός 22χρονου νεαρού ενήλικου, το να οδηγήσει κάποιον άλλον ο οποίος -κατά τον δικό του ισχυρισμό- έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και θέλει να αξιώσει αποζημίωση για αυτό ή και για κάτι άλλο, θα μπορούσε να γίνει πιστευτό».

Όπως είπε ο δικηγόρος του 22χρονου, ο εντολέας του δεν γνώριζε καν ότι ο φίλος του είχε μαζί όπλο.

Το «κουβάρι» της εγκληματικής υπόθεσης στη Φοινικούντα μοιάζει ακόμα μπλεγμένο και αναμένεται να απασχολήσει τις Αρχές όλο το επόμενο διάστημα.