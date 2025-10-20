Φοινικούντα: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι - 16 ώρες κράτησαν οι απολογίες τους

Ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι δύο κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί -ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως- εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Τι υποστήριξε ο φερόμενος ως δράστης

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υποστήριξε πως δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε με περίστροφο και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη. Ισχυρίστηκε ότι παρέμεινε έξω από το κάμπινγκ την ώρα των δολοφονιών και πως μέσα σε αυτό εισήλθε ο 22χρονος φίλος του.

Στα ρούχα του τη μοιραία νύχτα δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας, από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., κάτι που τόνισε ιδιαίτερα στην απολογία του.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα messinialive.gr, ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα για να βοηθήσει τον συγκατηγορούμενό του σε πράξη εκβίασης, χωρίς να γνωρίζει τι περιείχε η θήκη κιθάρας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ενώ τόνισε ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ ξανά την περιοχή.

Ο δικηγόρος του Δημήτρης Γκαβέλας σε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια ανέφερε: «Ο εντολέας μου υποστήριξε πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών. Μετέφερε ξεκάθαρα στην κ. ανακρίτρια πως δεν έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε ο ίδιος. Αυτός που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος είναι ο έτερος συγκατηγορούμενος, ο ίδιος παρέμεινε εκτός του κάμπινγκ».

Όπως υποστήριξε ο κ. Γκαβέλας, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος που αναγνώρισε τον πελάτη του ως τον φυσικό αυτουργό της επίθεσης, έχει υποπέσει σε πολλές ανακρίβειες στις καταθέσεις του. Μάλιστα τον χαρακτήρισε ως «υποτιθέμενο αυτόπτη μάρτυρα». «Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη. Μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενδελεχώς εξετάσει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου αυτόπτη μάρτυρα και εντοπίσαμε καταφανέστατες ανακρίβειες», είπε ο κ. Γκαβέλας.