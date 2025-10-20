Πώς έγινε η δολοφονία έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι - Το θύμα είχε προηγούμενα με τον δράστη

Το μυστήριο της στυγερής δολοφονίας ενός 37χρονου άνδρα με καταγωγή από τη Βουλγαρία τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι, προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές πραγματοποιώντας από νωρίς το πρωί της ίδιας μέρας εξονυχιστικές έρευνες στο σημείο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα βρισκόταν μέσα στο κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης όταν ειδοποιήθηκε να βγει εκτός, εκεί που τον περίμενε ένας άνδρας με τον οποίο φέρεται να είχε... προηγούμενα. Οι δυο αρχικά λογομάχησαν έντονα ενώ στη συνέχεια ο δράστης μαχαίρωσε τον 37χρονο στην κοιλιακή χώρα σωριάζοντας τον στο έδαφος.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο παρέλαβαν τον Βούλγαρο ζωντανό διακομίζοντάς τον στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ωστόσο η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και υπέκυψε στα τραύματά του.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, αλλά και παρακείμενων καταστημάτων επί της οδού Λασσάνη, που έχουν καταγράψει πιθανώς το συμβάν με σκοπό να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν.

Σημειώνεται, πως λίγο πριν τις 10 το πρωί οι πρώτες έρευνες ολοκληρώθηκαν με τους αρμοδίους να φεύγουν από το σημείο της δολοφονίας.