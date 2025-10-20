Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική ενέργεια σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η πρώτη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα που δολοφονήθηκε.

Στο νέο αυτό βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA φαίνεται ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας να κυνηγά τον 68χρονο και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για βίντεο από τις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 22χρονος φέρεται να προσπάθησε να ληστέψει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ενώ τον κυνηγούσε και τον σημάδευε με το αεροβόλο όπλο, ο 68χρονος προσπαθούσε να τον χτυπήσει με μια άσπρη μπλούζα. Από την συγκεκριμένη επίθεση, ο 68χρονος κατάφερε να επιβιώσει, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα δολοφονήθηκε.

Το κυνηγητό στο εν λόγω βίντεο γίνεται για περίπου ένα λεπτό.

Τι λέει ο δικηγόρος του φερόμενου δολοφόνου

Την ίδια στιγμή που έρχονται νέα στοιχεία στο φως, συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση δολοφονίας τόσο του 68χρονου όσο και του 61χρονου φίλου του και επιστάτη της επιχείρησης, με τους δύο 22χρονους συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο φονικό -ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός- να τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον.

Ο 22χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή εκτέλεση -και παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ- υποστηρίζει ότι ο συνομήλικός του, Ελληνοβρετανός, ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε τα δύο θύματα. Από την πλευρά του, ο έτερος 22χρονος επιμένει να αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι ο δολοφόνος, υποστηρίζει ότι δεν ήταν καν παρών στο σκηνικό του εγκλήματος αλλά περίμενε έξω από τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και, όπως λέει, βρέθηκε εκεί μόνο για να συνδράμει τον φίλο του ο οποίος επρόκειτο να εκβιάσει τον 68χρονο ζητώντας χρήματα.

Σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι, μετά τις «μαραθώνιες» απολογίες τους την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, οδηγήθηκαν σε προσωρινή κράτηση.

Η πλευρά του φερόμενου φυσικού αυτουργού διαψεύδει τον ανιψιό του 68χρονου, ο οποίος αναγνώρισε στην όψη του 22χρονου, τον δολοφόνο του θείου του. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου κάνει λόγο για τεράστιες αντιφάσεις από πλευράς του ανιψιού του θύματος, οι οποίες οφείλονται «τουλάχιστον» σε πλάνη.

«Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή το ανθρώπινο σφάλμα ή κάτι άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε το πρόσωπο του 22χρονου φερόμενου δολοφόνου, ωστόσο τα ρούχα που υποστήριξε ότι φορούσε το άτομο που σκότωσε τον θείο του δεν συμπίπτουν με αυτά που καταγράφονται στο βιντεοληπτικό υλικό για τον 22χρονο.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο-ντοκουμέντο λίγο πριν το φονικό, ο κατηγορούμενος φαίνεται να φορά τζιν παντελόνι, ενώ ο ανιψιός του θύματος δήλωσε ότι ο δολοφόνος που είδε, δεν φορούσε τζιν παντελόνι.