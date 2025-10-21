Φοινικούντα: «Ζούμε σε έναν τρελό, άπληστο κόσμο» - Το τελευταίο SMS του 68χρονου πριν δολοφονηθεί

Καταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς η αστυνομία φέρεται να ετοιμάζεται να προχωρήσει σε συλλήψεις και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στο έγκλημα.

Η εκδοχή των δύο 22χρονων κατηγορουμένων που έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη της επιχείρησης, ο ένας ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας και ο άλλος ως συνεργός, φαίνεται ότι δεν πείθουν τις Αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, η ΕΛΑΣ έχει θέσει «στο μικροσκόπιο» 7 κινητά τηλέφωνα, από τα οποία αναμένεται να προκύψουν νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία.

Την ίδια ώρα, στο φως ήρθε το τελευταίο SMS του 68χρονου Κώστα Τομαρά, λίγες ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή από τις σφαίρες που δέχτηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ALPHA, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγ φέρεται να απευθυνόταν σε μια φίλη του και το μήνυμα γράφει: «Ζούμε σε έναν τρελό, άπληστο κόσμο. Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα». Στην ίδια συζήτηση, το θύμα αναφέρεται στις επιθέσεις που έγιναν εναντίον του, στο διάστημα πριν τη δολοφονία, εκφράζοντας φόβους για τον εαυτό του και άγνοια για το ποιοι κρύβονται από πίσω.

Οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν φαίνεται να πείθεται από τις καταθέσεις των δύο 22χρονων συλληφθέντων ότι έδρασαν αποκλειστικά μόνοι τους σε αυτήν την υπόθεση και ότι δεν υπήρχε εμπλοκή άλλων προσώπων.

Επίσης, καθόλου πειστικός δεν είναι ο ισχυρισμός του 22χρονου φερόμενου συνεργού, ότι μετά το έγκλημα, περπάτησε και κολύμπησε μόνος του από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα, από όπου και πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Τα νέα εντάλματα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης που αφορούν:

ένα πρόσωπο–κλειδί, το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας,

ένα δεύτερο άτομο, που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση,

και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να «δέσουν» τα νέα στοιχεία πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Στο «κάδρο» στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου

Μία σειρά περίεργων... συμπτώσεων έχει φέρει στενό συγγενικό πρόσωπο του δολοφονημένου 68χρονου Κώστα Τομαρά στο κάδρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., με τους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών να «χτενίζουν» το παρελθόν, τις επαφές του και τον βίο του. Δεν είναι, όμως, αυτό το μοναδικό πρόσωπο από το περιβάλλον του νεκρού πλέον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με την περιουσία που ίσως και να ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Ίσως υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα μυστικά πίσω από τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα, που θα αποκαλυφθούν μόλις «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι η σιγή που επιβλήθηκε στους δικηγόρους των δύο προφυλακισμένων -με την ανακρίτρια να τους αναγκάζει να υπογράψουν έγγραφο περί μη διαρροής στοιχείων της δικογραφίας- ίσως δείχνει ότι οι διωκτικές Αρχές είναι πολύ πιο κοντά στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ 7 κινητά

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν επτά κινητά, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ειδικότερα, στα χέρια των αξιωματικών του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών βρίσκονται τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου επικοινωνιών (σ.σ. οι περισσότερες εταιρείες έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν) για επτά κινητά τηλέφωνα.

Πρόκειται για κάτι που ίσως αποτελέσει θρυαλλίδα εξελίξεων, καθώς οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θα προχωρήσουν σε ανάλυση δεδομένων, διασταυρώσεις επικοινωνιών και αναμένεται να φτάσουν σε συμπεράσματα που θα ενταχθούν στη δικογραφία.

Η ανάλυση - διασταύρωση αυτών των στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την ανακρίτρια να αποφασίσει μετά εάν και για ποια πρόσωπα (σ.σ. εκτός από τους δύο ήδη προφυλακισμένους 22χρονους) θα εκδοθούν εντάλματα συλλήψεις και θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη επίθεση

Το MEGA δημοσίευσε βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στα πλάνα φαίνεται ο 22χρονος να κυνηγά τον επιχειρηματία μέσα στο χώρο του κάμπινγκ και να πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, ενώ το θύμα προσπαθεί να τον απωθήσει κρατώντας μια άσπρη μπλούζα. Ο δράστης συνεχίζει να τον καταδιώκει, με τον 68χρονο να τρέχει για να σωθεί.

Παρότι κατάφερε να γλιτώσει εκείνη την ημέρα, λίγες ημέρες αργότερα ο επιχειρηματίας δολοφονήθηκε, μαζί με τον επιστάτη του, στο ίδιο σημείο.