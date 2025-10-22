Ανοίγει το κάδρο των ερευνών για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Βίντεο ντοκουμέντο από τα ΚΤΕΛ

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν οι Αρχές, σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην άκρη του νήματος στην υπόθεση της διπλής εκτέλεσης στη Φοινικούντα.

Οι μαραθώνιες απολογίες των δύο συλληφθέντων εμφανίζουν «κενά» ειδικά όσον αφορά στο πώς επέστρεψαν στην Αθήνα μετά τη διπλή δολοφονία, του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη. Και αυτά τα κενά προσπαθούν να φωτίσουν οι Αρχές, που τα τελευταία 24ωρα έχουν στα χέρια τους ένα βίντεο που φαίνεται πως καταρρίπτει τα όσα υποστήριξε στην απολογία του ο φερόμενος ως συνεργός στο διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ.



Το βίντεο του ERTNews δείχνει τον φερόμενο ως συνεργό να εμφανίζεται στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, στεγνός και ξεκούραστος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υποστήριξε ότι έφτασε κολυμπώντας στη μεσσηνιακή πόλη.



Τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά και οι Αρχές αναζητούν τις απαντήσεις για το πού πήγαν οι φερόμενοι δράστες μετά τη διπλή δολοφονία, με ποιους επικοινώνησαν και πώς τελικά επέστρεψαν στην Αθήνα.

Η διαφυγή του φερόμενου συνεργού

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους, προκύπτει ένα μεγάλο κενό αναφορικά με την επιστροφή των φερόμενων δραστών στην Αθήνα. Οι ίδιοι, στις απολογίες τους, φέρονται να υποστήριξαν πως χωρίστηκαν λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κάμπινγκ. Ο φερόμενος ως εκτελεστής επέστρεψε με το σκούτερ, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το ίδιο βράδυ κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα.

Το βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό να φτάνει στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας. Δείχνει ξεκούραστος και κρατάει στα χέρια μια σφολιάτα που αγόρασε με μετρητά, ενώ είναι τελείως στεγνός. Το οδόστρωμα ωστόσο είναι βρεγμένο μιας και εκείνη τη νύχτα στη Μεσσηνία είχε ρίξει πολλή βροχή. Ωστόσο η φυσική του κατάσταση, αλλά και το γεγονός ότι δεν είχε σταγόνα νερού πάνω του, προκαλεί ερωτήματα, όχι μόνο για το κατά πόσο κολύμπησε όλη τη νύχτα, αλλά και για το πώς έφτασε άθικτος από βροχή στα ΚΤΕΛ, κάτι που πιθανότατα θα μπορούσε να είχε επιτύχει μόνο προστατευμένος σε κάποιο κλειστό όχημα.

Ανοίγει το κάδρο των ερευνών

Την ώρα που οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου επτά κινητών τηλεφώνων, εξετάζεται και το βίντεο από τα ΚΤΕΛ, που ανοίγει το κάδρο των ερευνών και δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε εξελίξεις αναφορικά με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η ανάλυση των επτά τηλεφωνικών αριθμών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 48 ώρες, προκειμένου να γίνουν ταυτοποιήσεις και να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα.

Οι Αρχές θεωρούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να διαπιστώσουν, πώς έφτασε στα ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ποιος τον βοήθησε στη διαδρομή του από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.



Σε συνδυασμό με την ανάλυση του «πακιστανικού» τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε, εκτιμάται πως τα δύο αυτά στοιχεία θα «ξεκλειδώσουν» την υπόθεση, με πιθανή την εμπλοκή και νέων προσώπων.