Φοινικούντα: Έρχονται νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό - «Φως» από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν «φως» στην υπόθεση της διπλής εκτέλεσης στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να βρίσκονται πλέον κοντά στη λύση του γρίφου και νέες συλλήψεις να επίκεινται τα επόμενα 24ωρα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι κλήσεις που πραγματοποίησαν οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα λίγο πριν και λίγο μετά το διπλό φονικό. Οι Αρχές ελέγχουν με ποια άτομα επικοινώνησαν οι δύο νεαροί και με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήδη το «κάδρο» των ερευνών έχει ανοίξει, να εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη τριών ατόμων και είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες να γίνουν νέες συλλήψεις. Μάλιστα, μεταξύ των ατόμων που ερευνώνται είναι και συγγενικό άτομο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.



«Η αστυνομία μαζεύει τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Βλέπει τις κάμερες, πως έφυγαν αυτοί, τους ανθρώπους που συναντήθηκαν, εάν υπάρχουν άλλα άτομα -που σίγουρα υπάρχουν», σχολίασε στο MEGA ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.



Οι συχνές αλλαγές στη διαθήκη



Ακόμη ένα στοιχείο που εξετάζουν ενδελεχώς οι Αρχές είναι οι συχνές αλλαγές που πραγματοποιούσε στη διαθήκη του το 68χρονο θύμα.



«Φαίνεται πως ο 68χρονος άλλαζε συχνά τη διαθήκη, γιατί υπήρχαν ζητήματα με κάποιους συγγενείς», όπως είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κίνητρο της διπλής δολοφονίας ήταν οικονομικό, καθώς εκτιμάται ότι η περιουσία του 68χρονου ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ.



Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι. Ο φερόμενος ως εκτελεστής ισχυρίζεται ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον επιχειρηματία, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός υποστηρίζει ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα, με τις Αρχές να μην πείθονται από τους ισχυρισμούς του.