Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Υπάρχουν ένοχοι από το οικογενειακό περιβάλλον», λέει η ανιψιά

Ερωτήματα σχετικά με το ποιοι «κρύβονται» πίσω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα που είχε τραβήξει την προσοχή των Αρχών τον τελευταίο καιρό, παραμένουν αναπάντητα την ίδια ώρα που «τρέχει» η ανάκριση της υπόθεσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου, Κατερίνα Φραγκάκη έδωσε στο φως της δημοσιότητας σημαντικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε τα όσα δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι «την προηγούμενη Παρασκευή βρεθήκαμε στην Καλαμάτα όπου είδα όλο το σύστημα να τρέχει πάρα πολύ», είπε και πρόσθεσε στα λεγόμενά της. «Επειδή έχω χειριστεί και άλλες τέτοιες υποθέσεις, εδώ βλέπω πραγματικά πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, κάτι το οποίο μας έχει χαροποιήσει ιδιαιτέρως, διότι είναι πολύ σημαντική μάρτυρας η εντολέας μου», τόνισε.

Κλειδί η άρση τηλεφωνικού απορρήτου της ανιψιάς

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «μην ξεχνάμε ότι ήταν η αγαπημένη του ανιψιά, με την οποία μίλαγαν μαζί (σ.σ. με το θύμα) καθημερινά, αντάλλασσαν πάρα πολλά μηνύματα. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς το κινητό της δεν έχει κρατήσει τα μηνύματα αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε πολύ σημαντικό υλικό. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει άρση του απορρήτου του δικού της κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ανακρίτρια», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η δικηγόρος ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που “τρέχει” η ανάκριση, η οποία θα χρειαστεί χρόνο και ο χρόνος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Όσο πιο καλά δέσουν οι Αρχές την υπόθεση αυτή, τόσο πιο καλά θα πάνε τα πράγματα στο ακροατήριο, ώστε να μπορέσουν οι δικαστές να κάνουν αυτό που πρέπει και αυτό που εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε να φανούν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την τραγωδία, όπου χάθηκε αυτός ο άνθρωπος (σ.σ. ο 68χρονος) αλλά και ο επιστάτης».

Τόνισε, μάλιστα, πως «όλα τα ερωτήματα θα τα απαντήσει η ανάκριση, θα δοθούν στο δικαστήριο και θα μπορέσουν οι δικαστές να έχουν μια δίκαιη κρίση».

Τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση και η δράση των δυο «παιδιών»

«Η εντολέας μου είχε από την πρώτη στιγμή σειρά ερωτημάτων και μου τα έθεσε. Η ίδια αποκλείει ότι μόνο αυτά τα δύο παιδιά που δεν είχαν καμία σχέση με τον θείο της -ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος- ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν, δεν είχαν κάποια σχέση και στο τέλος δεν είχαν να αποκομίσουν και κάτι από όλο αυτό», εξήγησε η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου.

Τέλος, έθεσε το ρητορικό ερώτημα: «Αν ήταν μια ληστεία ή ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα βλέπαμε και άλλα στοιχεία τα οποία όμως τώρα δεν υπάρχουν. Το μυαλό της εντολέα μου (σ.σ. της ανιψιάς) πηγαίνει παντού, δεν θεωρεί ότι θα βρεθεί ένας ένοχος αλλά πολλοί περισσότεροι -ως ηθικοί αυτουργοί ή ως αναγκαίοι συνεργοί- και από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και εκτός από αυτό».

Τι υποστήριξε η Δημογλίδου

Από τη μεριά της, η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε σχετικά με όσα προαναφέρθηκαν πως «όλο το υλικό το οποίο έχει φτάσει από διάφορες απαντήσεις που ανέμεναν οι αστυνομικοί και διάφορες ενέργειες που έγιναν κατά την προανάκριση έχει δοθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, η οποία έχει προχωρήσει παρακάτω την έρευνα. Είδαμε την προηγούμενη ημέρα ότι έχουν κληθεί μάρτυρες, έχει λάβει ολοκληρωμένες τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, κάτι που δεν πρόλαβε ουσιαστικά να κάνει η αστυνομία σε αυτή την προανάκριση» εξήγησε.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «έχει δοθεί συμπληρωματικά όλο αυτό το υλικό, οπότε θεωρώ ότι σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε, αν τελικά υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, τις επόμενες ημέρες θα δοθεί και εντολή για να πράξουμε ανάλογα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Κλείνοντας υπογράμμισε επίσης «μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει ζητηθεί κάτι περαιτέρω από τους αστυνομικούς. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την ανακριτική Αρχή, σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή οποιουδήποτε και άλλου ατόμου, να συνδράμουμε».