Φοινικούντα: «Μπορεί να μην είναι κανείς από τους δύο 22χρονους ο δολοφόνος, φοβάμαι» λέει η ανιψιά

Το ενδεχόμενο να είναι ακόμη ελεύθεροι οι δολοφόνοι του θείου της άφησε ανοιχτό η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη της επιχείρησης.

«Μπορεί να μην είναι κανένας από τους δύο (τους προφυλακισμένους 22χρονους) ο δολοφόνος. Μπορεί να κυκλοφορούν ελεύθεροι» είπε η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία τόνισε ότι «έχω βάλει σκοπό ζωής να πιαστούν όλοι όσοι εμπλέκονται».

Μιλώντας στο Star, η γυναίκα αμφισβήτησε και τις καταθέσεις του αυτόπτη μάρτυρα-ανιψιού, καθώς και των φερόμενων ως δολοφόνων του 68χρονου και του επιστάτη.

«Η ρεσεψιόν έχει πλέξι γκλας μπροστά. Άρα ο δολοφόνος πήγε από το πλάι να σκοτώσει τον θείο μου. Πήγε από το πλάι άρα, χρειάστηκε χρόνο να πάει και θέλει και χρόνο για να φύγει από το σημείο» τόνισε η ανιψιά.

Στη συνέχεια, η ίδια αμφισβήτησε την εκδοχή του 22χρονου φερόμενου ως βοηθού ότι τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. «Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ο θείος μου, δεν είχε πειράξει κουνούπι, είναι αστεία αυτά που ακούγονται. Αυτά τα σεξουαλικά τα ακούω και γελάω. Έχει ξεκινήσει από το μηδέν, έχει δανειστεί από όλη τη Φοινικούντα για να σπουδάσει και τον ζήλευαν» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εξέφρασε φόβους για τη ζωή της. «Επειδή είμαι η μόνη που εμφανίζομαι και τρέχω και βγαίνω και τα λέω, φοβάμαι για τη ζωή μου. Ο νοών νοείτω» είπε η ανιψιά του θύματος, συνεχίζοντας να αμφισβητεί ότι οι δύο νεαροί είναι οι δολοφόνοι και κατέληξε λέγοντας πως «δεν θα σταματήσω μέχρι να πιαστούν και οι υπόλοιποι».