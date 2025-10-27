Εξελίξεις στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου

Απαντήσεις στο «παζλ» του διπλού φονικού στην Φοινικούντα δίνουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Συγκεκριμένα, οι αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, με τα ευρήματα από αυτά να έχουν μεταφερθεί ήδη στις ανακριτικές αρχές.

Τα εν λόγω δεδομένα, μαζί με τις απολογίες, αποκαλύπτουν κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Πού εστιάζουν οι Αρχές

Οι αρχές τώρα εστιάζουν στο πώς ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του 22χρονου φερόμενου ως δράστη κατάφερε να φτάσει στην Καλαμάτα έπειτα από την διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη.

Από τη μέχρι τώρα ιχνηλάτηση της διαδρομής του 22χρονου, οι ερευνητές διαπιστώνουν την ύπαρξη τρίτου προσώπου, ο ρόλος του οποίου φαίνεται να ήταν βοηθητικός για τη μεταφορά του, πιθανότατα από τον περιμετρικό της Καλαμάτας, ώστε να αποφύγει τα σημεία με κάμερες ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες πληροφορίες που έχουν προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου φαίνεται να ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Ερωτηματικά έθεσε μιλώντας στο Action24, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τονίζοντας ότι «είναι περίεργο πώς δύο 22χρονοι ξεκινούν από την Αθήνα, παίρνουν ένα όπλο, παίρνουν υλικά μεταμφίεσης, παίρνουν ρούχα για αν αλλάξουν, το σκούτερ με κλεμμένη πινακίδα, πάει ο ένας μέσα και εκτελεί». Μάλιστα, υποστήριξε την άποψη ότι «μπορεί να έχει πυροβολήσει άλλος».

Οι συχνές αλλαγές στη διαθήκη



Όπως έχει γίνει γνωστό από τις προηγούμενες ημέρες, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές ενδελεχώς είναι οι συχνές αλλαγές που πραγματοποιούσε στη διαθήκη του το 68χρονο θύμα.

«Φαίνεται πως ο 68χρονος άλλαζε συχνά τη διαθήκη, γιατί υπήρχαν ζητήματα με κάποιους συγγενείς», όπως είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κίνητρο της διπλής δολοφονίας ήταν οικονομικό, καθώς εκτιμάται ότι η περιουσία του 68χρονου ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ.