Νέα στοιχεία στο «φως» για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης

Νέα δεδομένα έρχονται στο «φως» για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Οι Αρχές βρίσκονται ένα βήμα πριν την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο-ντοκουμέντο από την πρώτη επίθεση που είχε σημειωθεί σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης στις 7 Σεπτεμβρίου.

Προφυλακιστέοι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι

Οι δύο κατηγορούμενοι, που ήδη τελούν προφυλακισμένοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, απολογήθηκαν για περισσότερες από 16 ώρες, ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον.

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου συνεργού, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθουν τις Αρχές, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο το επιχείρημά του πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα μετά το έγκλημα.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη των συνθηκών της δολοφονίας του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη του.

Τα νέα εντάλματα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης που αφορούν:

ένα πρόσωπο–κλειδί, το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας,

ένα δεύτερο άτομο, που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση,

και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να «δέσουν» τα νέα στοιχεία πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ 7 κινητά

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του flash.gr Κώστα Παπαδόπουλου, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει επτά κινητά, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ειδικότερα, στα χέρια των αξιωματικών του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών βρίσκονται τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου επικοινωνιών (σ.σ. οι περισσότερες εταιρείες έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν) για επτά κινητά τηλέφωνα.

Πρόκειται για κάτι που ίσως αποτελέσει θρυαλλίδα εξελίξεων, καθώς οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θα προχωρήσουν σε ανάλυση δεδομένων, διασταυρώσεις επικοινωνιών και αναμένεται να φτάσουν σε συμπεράσματα που θα ενταχθούν στη δικογραφία.

Η ανάλυση - διασταύρωση αυτών των στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την ανακρίτρια να αποφασίσει μετά εάν και για ποια πρόσωπα (σ.σ. εκτός από τους δύο ήδη προφυλακισμένους 22χρονους) θα εκδοθούν εντάλματα συλλήψεις και θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Στο «κάδρο» στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου

Μία σειρά περίεργων... συμπτώσεων έχει φέρει στενό συγγενικό πρόσωπο του δολοφονημένου 68χρονου Κώστα Τομαρά στο κάδρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., με τους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών να «χτενίζουν» το παρελθόν, τις επαφές του και τον βίο του. Δεν είναι, όμως, αυτό το μοναδικό πρόσωπο από το περιβάλλον του νεκρού πλέον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με την περιουσία που ίσως και να ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Ίσως υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα μυστικά πίσω από τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα, που θα αποκαλυφθούν μόλις «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι η σιγή που επιβλήθηκε στους δικηγόρους των δύο προφυλακισμένων -με την ανακρίτρια να τους αναγκάζει να υπογράψουν έγγραφο περί μη διαρροής στοιχείων της δικογραφίας- ίσως δείχνει ότι οι διωκτικές Αρχές είναι πολύ πιο κοντά στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη επίθεση

Το MEGA δημοσίευσε βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στα πλάνα φαίνεται ο 22χρονος να κυνηγά τον επιχειρηματία μέσα στο χώρο του κάμπινγκ και να πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, ενώ το θύμα προσπαθεί να τον απωθήσει κρατώντας μια άσπρη μπλούζα. Ο δράστης συνεχίζει να τον καταδιώκει, με τον 68χρονο να τρέχει για να σωθεί.

Παρότι κατάφερε να γλιτώσει εκείνη την ημέρα, λίγες ημέρες αργότερα ο επιχειρηματίας δολοφονήθηκε, μαζί με τον επιστάτη του, στο ίδιο σημείο.