Φοινικούντα: Η ώρα της απολογίας για τους δύο 22χρονους - Τι θα υποστηρίξουν

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου, οι απολογίες των δύο συλληφθέντων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, οι οποίοι κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.



Οι δύο κατηγορούμενοι επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, που αποτελεί και τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Από τη μία πλευρά, ο φερόμενος ως συνεργός, όπως αναφέρει το Star, θα επιμείνει ότι όχι μόνο δεν πυροβόλησε, αλλά δεν βρισκόταν καν παρών τη στιγμή του εγκλήματος – θέση την οποία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του.



Με τη σειρά του ο φερόμενος ως εκτελεστής αναμένεται να υποστηρίξει ότι ούτε εκείνος πυροβόλησε, αλλά πως ήταν απλώς ο οδηγός του σκούτερ, χωρίς να γνωρίζει τις ακριβείς προθέσεις ή ενέργειες του φίλου του.

Φέρεται να ισχυρίζεται ότι αν είχε σκοπό να σκοτώσει, δεν θα έδινε το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του σπιτιού του στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν λίγο πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε μαζί του το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, καταχωρημένο στο όνομά του.



Σύμφωνα με το Star, ο κατηγορούμενος μπορεί προανακριτικά να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και να μην έδωσε κατάθεση, ωστόσο, προφορικά φέρεται να είπε σε αστυνομικό ότι απλώς ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», για την οποία γνώριζε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Μάλιστα, εκείνος θα τον μετέφερε με το σκούτερ, ενώ ο φίλος του θα του έδινε αμοιβή 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πώς θα εξελισσόταν η υπόθεση.





Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.



Να σημειωθεί ότι ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και η σύντροφός του κατέθεσαν για έξι ώρες. Η ανακρίτρια εστιάζει σε ένα περίεργο τηλεφώνημα που έγινε μετά το έγκλημα, από το κινητό της γυναίκας προς τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού.

Ο εργοδότης έχει ήδη καταθέσει, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση.

