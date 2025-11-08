Σκούρτα Βοιωτίας: Θρίλερ με το απανθρακωμένο πτώμα μέσα σε ΙΧ - ΕΛΑΣ: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια»

Σοκ προκαλεί στη Βοιωτία η ανακάλυψη καμένου αυτοκινήτου με απανθρακωμένο πτώμα στο εσωτερικό του, σε μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας.

Το όχημα εντοπίστηκε σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί, προσβάσιμο μόνο από δύσβατο αγροτικό δρόμο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το φρικτό εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή αντιλήφθηκε το καμένο όχημα και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: μέσα στο καμένο αυτοκίνητο υπήρχε απανθρακωμένος άνθρωπος, ενώ εντοπίστηκαν και χειροπέδες, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες ότι πρόκειται για δολοφονία με σχέδιο.

Ψάχνουν για DNA και αποτυπώματα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ επιβεβαίωσε ότι το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται εξονυχιστικά για ίχνη DNA και αποτυπώματα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του προχωρημένου βαθμού απανθράκωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το όχημα και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν. Οι έρευνες διεξάγονται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν παράλληλα δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών.



Αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως οι δράστες γνώριζαν καλά την περιοχή και επέλεξαν προσεκτικά το σημείο, προκειμένου το μακάβριο τους έργο να μείνει για καιρό κρυφό.