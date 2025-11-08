Βοιωτία: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το ΙΧ που βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση με το απανθρακωμένο πτώμα που εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Το flash.gr εξασφάλισε φωτογραφίες τόσο από το καμένο όχημα όσο και από το σημείο, που εντόπισε χθες, Παρασκευή (7/11) περί τις 11:00 το πρωί ένας κυνηγός.

Flash.gr

Που εστιάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εστιάζουν σε περισσότερα από 10 πρόσωπα που έχουν εξαφανιστεί την τελευταία εβδομάδα από την περιοχή της Αττικής. Πρόκειται για μία από τις άγριες εγκληματικές ενέργειες εδώ και χρόνια, καθώς ο άγνωστος άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος, με χειροπέδες, δεμένος πισθάγκωνα, μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητο που είχε κλαπεί τον Μάιο από την περιοχή της Γλυφάδας.

Όλα δείχνουν δράση του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ κατά πληροφορίες ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζεται να υπάρχει τυχόν διασύνδεση με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, πριν από μερικές ημέρες στον Επτάλοφο Παρνασσού.