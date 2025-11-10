Συνεχίζεται το θρίλερ με τον απανθρακωμένο στα Σκούρτα - Το νέο στοιχείο που δείχνει άγρια δολοφονία

Ένα μεταλλικό αντικείμενο που βρέθηκε στο σώμα του άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας, είναι το νέο εύρημα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εύρημα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να φανεί εάν κάποια βολίδα, η θραύσμα βολίδας από πυροβόλο όπλο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια άγρια εγκληματική ενέργεια, καθώς ο άγνωστος για την ώρα άνδρας εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος, δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι εντός των επόμενων 48 ωρών περιμένουμε τα αποτελέσματα DNA, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για Αλβανό οικοδόμο που είχε εξαφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.