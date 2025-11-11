Σκούρτα Βοιωτίας: Σε 27χρονο Αλβανό που είχε εξαφανιστεί ανήκει η απανθρακωμένη σορός μέσα στο ΙΧ

Στην ταυτοποίηση της καμένης σορού άνδρα που εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.



Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η καμένη σορός ανήκει σε έναν 27χρονο Αλβανό, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και μέρες. Μάλιστα είχε εκδοθεί και silver alert όταν χάθηκαν τα ίχνη του, ενώ το όχημά του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Βίλια, κοντά στην Αθήνα.

Την Τρίτη (11/11), αλβανικά ΜΜΕ είχαν συνδέσει την υπόθεση με τον άνθρωπο που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος καθώς οι συγγενείς του έχουν δώσει δείγμα DNA και περίμεναν να βγουν τα αποτελέσματα.

Τελικά το μυστήριο λύθηκε λίγες ώρες αργότερα. Από την ανάλυση του DNA στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας ταυτοποιήθηκε το απανθρακωμένο πτώμα, που είχε βρεθεί μέσα στο καμένο αυτοκίνητο.



Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα ενός κλεμμένου αυτοκινήτου από περιοχή της Αττικής, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκαν σε παρόμοιο όχημα από την Πιερία.

Η νεκροψία και η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ένα μεταλικό αντικείμενο στην καμένη σορό, που έμοιαζε με βολίδα, η θραύσμα βολίδας από πυροβόλο όπλο. Στοιχείο που «δείχνει» ότι το θύμα πυροβολήθηκε πριν καεί.

