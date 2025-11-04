Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ανθρωποκυνηγητό για τους εκτελεστές - Τι ερευνούν οι Αρχές

Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στους εκτελεστές του Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στον Επτάλοφο, κοντά στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου το Mega, ο γνωστός ποινικός ζούσε σαν «κυνηγημένος», έχοντας διαρκώς δίπλα του δύο σωματοφύλακες. Το μοιραίο Σάββατο, ωστόσο, οι συνοδοί του δεν ήταν μαζί του.

Η εκτέλεσή του φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μαφιόζικης ενέργειας. Ο Γιάννης Λάλας είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί –και στη συνέχεια αθωωθεί– για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εστιάζοντας στο καμένο όχημα που εντοπίστηκε, αλλά και στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν ήδη στα χέρια τους, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ, οι δράστες έφυγαν αρχικά με το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εγκατέλειψαν και πυρπόλησαν κοντά στο Λιβάδι, προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε ίχνος DNA ή αποτυπωμάτων. Από εκεί, φέρεται να συνέχισαν τη διαφυγή τους με άλλο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτες που τους περίμεναν στο σημείο.

Βίντεο ντοκουμέντο από το φλεγόμενο αυτοκίνητο των δραστών

Βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ, αποτυπώνει το αυτοκίνητο που φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα, τη στιγμή που φλέγεται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα ενώ ο ιδιοκτήτης δεν πρόλαβε να δηλώσει το συμβάν.