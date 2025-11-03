Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Τον «γάζωσαν» δύο εκτελεστές στη βεράντα του σαλέ στην Αράχωβα

Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Το θύμα είχε μεταβεί στην περιοχή για το Σαββατοκύριακο μαζί με τη σύντροφό του, ωστόσο οι εκτελεστές φαίνεται πως τον παρακολουθούσαν και τον εκτέλεσαν με τουλάχιστον 10 σφαίρες αργά το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 42χρονος βγήκε στη βεράντα του σαλέ για να μιλήσει στο τηλέφωνο, τη στιγμή που οι δράστες του είχαν στήσει ενέδρα. Τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ αρχικά πισώπλατα, ενώ δέχθηκε και βολές κατά μέτωπο. Ο άνδρας δεν πρόλαβε να αντιδράσει, ενώ οι εκτελεστές τον πυροβόλησαν ξανά ακόμα και όταν είχε ήδη πέσει νεκρός.

Η εκτέλεση φαίνεται να έγινε με δύο όπλα – ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι – στοιχείο που υποδηλώνει επαγγελματικό χτύπημα.

Το καμένο όχημα και η διαφυγή

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας, εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο να φλέγεται, το οποίο οι αστυνομικές αρχές θεωρούν βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ, οι δράστες έφυγαν αρχικά με το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εγκατέλειψαν και πυρπόλησαν κοντά στο Λιβάδι, προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε ίχνος DNA ή αποτυπωμάτων. Από εκεί, φέρεται να συνέχισαν τη διαφυγή τους με άλλο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτες που τους περίμεναν στο σημείο.

Το όχημα που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα. INTIME NEWS

Η μεθοδικότητα της επίθεσης

Τα στελέχη της Ασφάλειας εξετάζουν το ενδεχόμενο οι εκτελεστές να μην πλησίασαν το σαλέ με όχημα, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί, αλλά να κινήθηκαν πεζή μέχρι το σημείο της εκτέλεσης. Εκτιμάται ότι συνεργός τους περίμενε λίγο πιο μακριά για να τους παραλάβει μετά τη δολοφονία, χρησιμοποιώντας το όχημα που στη συνέχεια βρέθηκε καμένο.

Παράλληλα, εξετάζονται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και σταθμευμένα οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαδρομή διαφυγής των δραστών.

Η σύντροφος του θύματος

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί για κατάθεση η γυναίκα που συνόδευε τον 42χρονο, καθώς ήταν εκείνη που εντόπισε το άψυχο σώμα του 42χρονου και ενδέχεται να ρίξει φως στις τελευταίες κινήσεις του θύματος πριν τη δολοφονία.

Όπως αναφέρει και ο Κώστας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ του για το flash.gr, για την ΕΛΑΣ είναι δεδομένο ότι υπάρχει «βαθύ λαρύγγι» που πρόδωσε τις κινήσεις του 42χρονου, ο οποίος μόλις τον Μάιο είχε γλιτώσει από τις σφαίρες επίδοξων εκτελεστών του χάρη στη θωράκιση του Mercedes που οδηγούσε στα Άνω Λιόσια.

Αν και ο Γιάννης Λάλας είχε αθωωθεί για τις δύο δολοφονίες που είχε κατηγορηθεί -μεταξύ άλλων του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ-, θεωρούνταν από τα «βαριά» ονόματα της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας, έχοντας μάλιστα σχέσεις μίσους με έναν από τους πιο διαβόητους ποινικούς του οργανωμένου εγκλήματος.