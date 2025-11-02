Δολοφονία Γιάννη Λάλα: «Βαθύ λαρύγγι» που πρόδωσε τις κινήσεις του «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Ένα πολύ καλά οργανωμένο, εκτελεσμένο σωστά και φυσικά πανάκριβο «συμβόλαιο θανάτου» χαρακτηρίζουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σε ξενοδοχείο στον Επτάλοφο Παρνασσού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αξιωματικοί του «ελληνικού FBI» που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν δεδομένο ότι υπάρχει «βαθύ λαρύγγι» που πρόδωσε τις κινήσεις του 42χρονου που μεταξύ άλλων είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Είναι προφανές ότι ένας άνθρωπος όπως ο Γιάννης Λάλας με πολλά και μεγάλα ανοιχτά μέτωπα με ηγετικά μέλη της επονομαζόμενης Greek Mafia θα λάμβανε αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας. Γι’ αυτό και ελάχιστοι γνώριζαν τις κινήσεις του, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του τον περασμένο Μάιο όπου σώθηκε χάρη στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών στην θωρακισμένη Μερσεντές στα Άνω Λιόσια pic.twitter.com/e73sZoe7Kd — Flash.gr (@flashgrofficial) May 17, 2025

Στο σαλέ του Επτάλοφου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αράχωβα, σε ερημική τοποθεσία μέσα στο δάσος, ο Γιάννης Λάλας δεν ήταν μόνος του. Είχε μαζί τη σύντροφο του, η οποία σε κατάσταση σοκ κάλεσε το «100» και ανέφερε ότι άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 42χρονο. Καλά ενημερωμένες πηγές, αναφέρουν ότι στην παρέα του ήταν τουλάχιστον ακόμη ένα ζευγάρι (σ.σ. μπορεί και δύο) που έμεναν μαζί στο ίδιο ξενοδοχείο.

Οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα φαίνεται ότι περίμεναν για ώρα τη... λάθος κίνηση, καθώς πιστεύοντας ότι δεν διατρέχει κίνδυνο βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ και τότε βρέθηκε αντιμέτωπος με τα πυρά τους. Το Kalashnikov κροτάλισε μέσα στο σκοτάδι, με τις βολίδες να πετυχαίνουν τον 42χρονο στο κεφάλι και στο σώμα, αφήνοντας τον νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος. «Στέγνωσε από αίμα» μεταφέρουν στο flash.gr αστυνομικές πηγές με γνώση της υπόθεσης, καθώς το Kalashnikov είναι πολεμικό τυφέκιο που ακόμη και μία βολίδα του είναι ικανή να προκαλέσει θάνατο.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την εκτέλεση που ήρθε να προστεθεί στον ατελείωτο κύκλο αίματος ανθρώπων της επονομαζόμενης Greek Mafia.