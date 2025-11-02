Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Σε εξέλιξη έρευνες για την εκτέλεση του «Μάγειρα» - Πού εστιάζουν οι αρχές

Η αστυνομία ερευνά την δολοφονία του Γιάννη Λάλα, ενός εκ των πιο γνωστών μελών της Greek Mafia, καθώς βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο κοντά στον Παρνασσό το βράδυ του Σαββάτου (1/11). Τα στοιχεία μαρτυρούν ότι επρόκειτο για «συμβόλαιο θανάτου» καθώς στην ευρύτερη περιοχή είχε βρεθεί καμένο κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο «Μάγειρας» ή «Μπόντι Μπίλντερ» είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ. Όμως τα στοιχεία δεν θεωρήθηκαν ικανά και δεν καταδικάστηκε.

Μιλώντας στο Open ο Γ. Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ν/Α Αττικής, τόνισε: «Ο Γιάννης Λάλας με τον αδερφό του είχαν κατηγορηθεί γι' αυτή τη δολοφονία (σ.σ. του Γ. Καραϊβάζ). Το Ανθρωποκτονιών είχε συλλέξει κάποια στοιχεία που έδειχναν ότι το βανάκι που χρησιμοποιούσε η εταιρεία που είχαν τα δύο αδέφλια ήταν εκεί μια μέρα πριν, αλλά και τη μέρα που έγινε η δολοφονία Καραϊβάζ, και τις προηγούμενες μέρες που περιφέρονταν εκεί στην περιοχή. Σε κάποιο σημείο φαίνεται ότι ο ένας ο δολοφόνος κατεβαίνει από τη μηχανή και επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο. Εκεί φαίνεται από τις κάμερες ότι κινείται παράλληλα η μηχανή με τον έναν από τους δολοφόνους χωρίς τον άλλον και δίπλα να κινείται το βανάκι της εταιρείας των αδελφών Λάλα. Αυτά όμως για τον πρόεδρο του δικαστηρίου δεν ήταν ικανά στοιχεία για να δείξουν ότι όντως πρόκειται για τους δολοφόνους του Γιώργου. Οπότε δεν καταδικάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι».

Και προσθέτει: «Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι είχαν εμπλοκή με τη νύχτα. Και τώρα κάποιοι προσπάθησαν πριν από λίγο καιρό να δολοφονήσουν στο σπίτι του τον συγκεκριμένο και δεν τα κατάφεραν».

Τώρα οι αρχές ερευνούν αν πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν τον περασμένο Μάιο. Η απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Μάιο είχε γίνει με καλάσνικοφ στα Άνω Λιόσια. Ωστόσο σώθηκε λόγω του θωρακισμένου οχήματός του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτελεστές πυροβόλησαν 47 φορές.