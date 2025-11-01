«Φανούρη μου σε φάγανε» - Αυτός είναι ο 39χρονος που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, είναι το ένα από τα θύματα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια της Κρήτης.

Αύριο, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν με βαθιά θλίψη τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη. Την ίδια ώρα το χωριό παραμένει βυθισμένο στη σιωπή. Οι δρόμοι είναι έρημοι και οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ των γεγονότων, που μετέτρεψαν τα Βορίζια σε πεδίο μάχης.

Η τραγωδία, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Μια 55χρονη γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη έχασε επίσης τη ζωή της, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς. Την οριστική απάντηση για τα αίτια θανάτου της θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Υπό τον φόβο αναζωπύρωσης της βεντέτας, οι αρχές έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι δύο νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται τόσο στην περιοχή για τις έρευνες όσο και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο επεισόδιο.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας

Το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά το μακελειό στα Βορίζια που συγκλόνισε την Κρήτη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Η αδερφή του 39χρονου, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cretalive. gr, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ και μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής ξέσπασε σε κραυγές φωνάζοντας: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Οι φωνές της προκαλούσαν ανατριχίλα και ξεχείλιζαν πόνο, έσκιζαν την νεκρική σιγή που έχει απλωθεί στο χωριό μετά την αιματηρή συμπλοκή, ενώ μαζί της ήταν και η σύζυγος του νεκρού.

Η οικογένεια του, αποφάσισε να βαπτίσει σήμερα τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν αύριο να τελέσουν την κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.