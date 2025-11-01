Μακελειό στα Βορίζια: «Φρούριο» το χωριό για την αιματηρή βεντέτα – Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος, Βασιλική Αγγουρίδη, Μαρία Κατρινάκη

Σκηνές απίστευτης βίας εκτυλίχθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου της Κρήτης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει πλήρως την περιοχή, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις των ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, υπό τον συντονισμό ανώτατων αξιωματικών που έφτασαν εκτάκτως από την Αθήνα.

Το χρονικό της φονικής σύγκρουσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11), ως αντίποινα για έκρηξη που σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι. Ομάδα ενόπλων, φερόμενη να ανήκει σε γνωστή οικογένεια του χωριού, πήρε τα καλάσνικοφ και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σκορπίζοντας πανικό.

Από την ανταλλαγή πυρών έπεσαν νεκροί μία γυναίκα 56 ετών και ένας άνδρας 39 ετών, ενώ τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν — ανάμεσά τους και δύο από τους δράστες.

Ανεπιβεβαίωτες πηγές, πάντως, ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών έως και στους 14, εκ των οποίων έξι φέρονται να είναι άσχετοι με τη βεντέτα.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το αιματηρό περιστατικό

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Οι ταυτότητες των θυμάτων

Η 56χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Χανίων. Είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και έχασε τη ζωή της από ανακοπή, μέσα στο χάος των πυροβολισμών. Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και η 53χρονη αδελφή της.

Ο δεύτερος νεκρός είναι ένας 39χρονος άνδρας από την αντίπαλη οικογένεια, ο οποίος είναι πατέρας πέντε παιδιών και σήμερα θα βάπτιζε το μόλις 50 ημερών παιδάκι του, μία βάπτιση μάλιστα που είχε αναβληθεί εδώ και καιρό επειδή ένας ξάδελφός του είχε μπει στη φυλακή. Ο 39χρονος διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με συγγενείς να ξεσπούν σε λυγμούς και να επιτίθενται λεκτικά σε αστυνομικούς.

Το χωριό θυμίζει πεδίο μάχης

Η εικόνα στα Βορίζια είναι σοκαριστική: αυτοκίνητα γάζωμένα από σφαίρες, δεκάδες κάλυκες στους δρόμους, και κάτοικοι που μιλούν για συνεχείς πυροβολισμούς ακόμη και ώρες μετά το αρχικό ξέσπασμα της βίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι πως πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία με αγροτικά οχήματα, καθώς τα ασθενοφόρα δεν επαρκούσαν.

Το σπίτι της βεντέτας στα Βορίζια

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Στο χωριό βρίσκονται πλέον ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ ταξιδεύει στην Κρήτη συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδική ομάδα της Υπηρεσίας που χαρακτηρίζεται ως το «ελληνικό FBI».

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των δραστών, ενώ συλλήψεις αναμένονται μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Πληροφορίες αναφέρουν πως μέλη και των δύο οικογενειών έχουν παρελθόν σε υποθέσεις ζωοκλοπών.

Το μακελειό στα Βορίζια θυμίζει τη φονική βεντέτα του 1955, όταν σε αντίστοιχη σύγκρουση έξι κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν. Η παράδοση των οικογενειακών αντιπαλοτήτων φαίνεται πως επιστρέφει, βυθίζοντας ξανά την περιοχή στο πένθος και την αγωνία.