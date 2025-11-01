Κρήτη: Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποχωρούν από τα μπλόκα μετά το μακελειό στα Βορίζια

Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου με τους δύο μέχρι στιγμής νεκρούς και τους τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά και λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr, η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις στα Βορίζια, με δύο νεκρούς και 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως αναφέρουν, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν σεβασμό στην τοπική κοινωνία και να αποφύγουν οποιαδήποτε όξυνση του κλίματος, σε μια στιγμή που η Κρήτη θρηνεί για τα θύματα και επικρατεί ένταση και ανησυχία στη Μεσαρά.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποί τους, οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, με στόχο να συνεχιστεί ο διάλογος με την κυβέρνηση σε ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον. Η Κρήτη – και μαζί όλη η Ελλάδα – παρακολουθεί σοκαρισμένη το μακελειό που εκτυλίσσεται στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού. Η αιματηρή διαμάχη ανάμεσα σε δύο οικογένειες, Καργάκη και Φραγκιαδάκη, έχει βυθίσει το νησί στο πένθος.

Το χρονικό του μακελειού

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν στις 11:18 π.μ. το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πολλούς τραυματίες, χωρίς να είναι εξαρχής σαφής ο αριθμός τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πέντε ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) και ένα όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν ακόμη δύο ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο, και σύμφωνα με οδηγίες του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., τα πληρώματα του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, μέχρι να δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Το σπίτι της βεντέτας στα Βορίζια

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι γιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές διακομιδές:

Δύο τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν από το Κέντρο Υγείας Μοιρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Δύο άνδρες τραυματίες, μετά από κλήση της ΕΛ.ΑΣ., διακομίστηκαν από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου επίσης προς το ΠΑΓΝΗ.

Mία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, ενώ ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του οδηγήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του αιματηρού περιστατικού.

Μπήκαν στο χωριό οι αστυνομικές δυνάμεις

Οι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών «κατά πάντων». Το χωριό έχει αποκλειστεί, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται. Οι κάτοικοι μιλούν για εικόνες χάους και φόβου – «τα Βορίζια είναι χωριό φάντασμα», λένε χαρακτηριστικά. Στην Κρήτη μεταβαίνει εκτάκτως ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο επικεφαλής του ελληνικού FBI, και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ για να «σφραγιστεί» το χωριό καθώς επίσης και κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα.

INTIME

Η τραγωδία ξεκίνησε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι, που άναψε το φιτίλι ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες, ανάμεσα στα θύματα είναι ένας 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών από την οικογένεια Καργάκη, που σήμερα θα βάπτιζε το μόλις 50 ημερών παιδάκι του, μία βάπτιση μάλιστα που είχε αναβληθεί εδώ και καιρό επειδή ένας ξάδελφός του είχε μπει στη φυλακή. Το άλλο θύμα είναι μια 57χρονη γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της.

Σε ξεχωριστά νοσοκομεία

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς, ενώ η 57χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ. Αρχικά έγινε λόγος για ανακοπή, ωστόσο νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει ηλεκτρισμένη. Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η Κρήτη μετρά ακόμη μία τραγωδία με φόντο μια βεντέτα που ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Από τη βομβιστική επίθεση στις 2.000 σφαίρες

Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό φέρεται να αποτελεί συνέχεια της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σε υπό κατασκευή κατοικία την Παρασκευή (31/10). Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκαν ασύλληπτες σκηνές στο χωριό, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στα Βορίζια και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς σπίτια και οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα.

Η πράξη αυτή, που εκτιμάται ότι αποτελεί πράξη αντεκδίκησης, έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη σπεύδουν στην περιοχή. Παράλληλα, επικρατεί χάος και στο κοντινό Κέντρο Υγείας, όπου μεταφέρονται συνεχώς τραυματίες, την ώρα που ασθενοφόρα καταφθάνουν διαρκώς στο σημείο.

Η παλιά βεντέτα

Στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού αναζωπυρώθηκε μια παλιά βεντέτα που για χρόνια έμενε θαμμένη. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που πυροδότησε την ένταση ανάμεσα σε δύο οικογένειες με μακρά ιστορία αντιπαράθεσης. Η επόμενη μέρα βρήκε το χωριό σε κατάσταση χάους, με πυροβολισμούς, εισβολές σε αυλές και σπίτια και εικόνες που θύμιζαν περασμένες εποχές της Κρήτης, τότε που η τιμή και η εκδίκηση έγραφαν τον άγραφο νόμο.

Η αστυνομία έσπευσε με ισχυρές δυνάμεις για να αποτρέψει νέα επεισόδια, καθώς ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας παραμένει έντονος. Το χωριό ζει ξανά κάτω από τη βαριά σκιά μιας παλιάς έχθρας που δείχνει να μην έχει τελειώσει ποτέ πραγματικά.