Αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια: Τρεις νεκροί, το χωριό σε πόλεμο – Καταφθάνουν δυνάμεις από Αθήνα

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος, Βασιλική Αγγουρίδη

Επιμέλεια: Γιώργος Γεωργακόπουλος

Αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σε ένα άγριο ξέσπασμα βίας μεταξύ δυο οικογενειών λόγω βεντέτας που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταξύ των θυμάτων, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, φέρονται να είναι μια γυναίκα 57 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πέθανε στο άκουσμα των πυροβολισμών από ανακοπή καρδιάς, ένας 39χρονος άνδρας, ενώ υπάρχει και τρίτος νεκρός του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα. Περίπου 15 τραυματίες μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

patris.gr

Δεν μπορεί να πλησιάσει το ΕΚΑΒ στο χωριό

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιατρικής συντάκτριας του flash.gr Βασιλικής Αγγουρίδη, από το ΕΚΑΒ , τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να πλησιάσουν το χωριό, ενώ οι τραυματίες μεταφέρονται με καρότσες σε σημεία ώστε οι διασώστες να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία.

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε διαφορετικά νοσοκομεία καθώς εκτάκτως το ΠΑΓΝΗ θα δεχθεί ασθενείς προκειμένου τα μέλη των οικογενειών που έχουν τραυματιστεί να δεχθούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ξεχωριστά ιατρεία ώστε να αποφευχθεί νέος γύρος επεισοδίων της βεντέτας.

Σύμφωνα με το cretalive σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου έχει μεταφερθεί η σορός ενός εκ των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια. Συγγενείς θρηνούν, φωνάζουν, αγκαλιάζονται απελπισμένα· η μητέρα του νεκρού λιποθυμά μπροστά στο ψυχρό σώμα του παιδιού της, ενώ έξω από το νοσοκομείο επικρατεί ένταση και οργή.



Η εικόνα θυμίζει πόλεμο. Από τα Βορίζια κατεβάζουν με αγροτικά αυτοκίνητα νεκρούς και τραυματισμένους, μέσα σε μια ατμόσφαιρα πανικού και σπαραγμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να συγκρατήσουν τους συγγενείς και να αποτρέψουν νέες εκρήξεις θυμού, καθώς το χωριό βυθίζεται ξανά στη βαριά σκιά μιας παλιάς βεντέτας που αναζωπυρώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός μας συντάκτης Κώστας Παπαδόπουλος, στο νησί μεταβαίνουν εκτάκτως ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο επικεφαλής του ελληνικού FBI και ισχυρό κλιμάκιο από την Αθήνα – Συναγερμός στο νησί μετά το μακελειό στα Βορίζια, φόβοι για νέο γύρο αίματος.

Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με την συμπλοκή και να τραυματίστηκαν επειδή βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα.

Από τη βομβιστική επίθεση στις 2.000 σφαίρες

Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό φέρεται να αποτελεί συνέχεια της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σε υπό κατασκευή κατοικία την Παρασκευή (31/10). Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκαν ασύλληπτες σκηνές στο χωριό, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στα Βορίζια και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς σπίτια και οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα.

Η πράξη αυτή, που εκτιμάται ότι αποτελεί πράξη αντεκδίκησης, έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη σπεύδουν στην περιοχή. Παράλληλα, επικρατεί χάος και στο κοντινό Κέντρο Υγείας, όπου μεταφέρονται συνεχώς τραυματίες, την ώρα που ασθενοφόρα καταφθάνουν διαρκώς στο σημείο.

Η παλιά βεντέτα

Στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού αναζωπυρώθηκε μια παλιά βεντέτα που για χρόνια έμενε θαμμένη. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που πυροδότησε την ένταση ανάμεσα σε δύο οικογένειες με μακρά ιστορία αντιπαράθεσης. Η επόμενη μέρα βρήκε το χωριό σε κατάσταση χάους, με πυροβολισμούς, εισβολές σε αυλές και σπίτια και εικόνες που θύμιζαν περασμένες εποχές της Κρήτης, τότε που η τιμή και η εκδίκηση έγραφαν τον άγραφο νόμο.

Η αστυνομία έσπευσε με ισχυρές δυνάμεις για να αποτρέψει νέα επεισόδια, καθώς ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας παραμένει έντονος. Το χωριό ζει ξανά κάτω από τη βαριά σκιά μιας παλιάς έχθρας που δείχνει να μην έχει τελειώσει ποτέ πραγματικά.