Οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιός βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους

Συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο Κρήτης μια οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10), όταν μια ηλικιωμένη μητέρα και ο κατάκοιτος γιός της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, μετά από φωτιά που ξέσπασε, λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κλήθηκε για συνδρομή η ΕΛΑΣ, αλλά και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ. Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν ως προς το δικό του πρόσωπο δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Στη γειτονιά όλοι είναι συγκλονισμένοι από την ανείπωτη τραγωδία με θύματα μητέρα και γιο, 90 και περίπου 55 ετών αντίστοιχα.