Τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μετά από φωτιά σε χωράφι - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Στον θρήνο έχει βυθιστεί η Εύβοια μετά την είδηση ενός τραγικού περιστατικού που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (20/11), καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Άνω Βάθειας, στον Δήμο Ερέτριας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας τη σορό ενός άνδρα εντός του οικοπέδου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας. Παράλληλα, αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.