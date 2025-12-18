Τραγωδία στην Έδεσσα: Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία, στο χωριό Νησί του δήμου Έδεσσας, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης (18/12).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η ειδοποίηση για την πυρκαγιά σε ισόγειο διπλοκατοικίας έγινε περίπου 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η γυναίκα, ηλικίας 68 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σπίτι, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.