Μυστήριο με ηλικιωμένο στη Φωκίδα - Βρέθηκε απανθρακωμένος σε αμάξι όσο καιγόταν το σπίτι του

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (16/12) στη Φωκίδα όταν ένας άνδρας, περίπου 70 ετών βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ παράλληλα καιγόταν το σπίτι του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tvstar.gr, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε αυτό και έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο με τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο να σβήνουν τη φωτιά και να αντικρύζουν την απανθρακωμένη σορό του άτυχου άνδρα.

Το γεγονός που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι πως την ίδια ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο, είχε πάει φωτιά και το σπίτι της οικογένειας του άνδρα στην Άνω Μαριολάτα.

Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά που όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.

Το τραγικό και ταυτόχρονα ασυνήθιστο περιστατικό διερευνούν αστυνομία και πυροσβεστική.