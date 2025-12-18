«Τώρα θα πάω στους αγγέλους»: Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Φωκίδα

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα Φωκίδας μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 73χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, λίγο έξω από το χωριό, στο σημείο κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια στιγμή, φωτιά εκδηλώθηκε και στο σπίτι που είχε κατασκευάσει στη Μαριολάτα, όπου ζούσε μετά τη συνταξιοδότησή του από τον Δήμο Περιστερίου μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους. Η κόρη της οικογένειας είναι παντρεμένη και κατοικεί σε άλλο νομό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, ο οποίος προσέφερε εθελοντικά βοήθεια για τη φροντίδα και την εικόνα του χωριού. Όπως ανέφεραν συγχωριανοί του στο LamiaReport, ήταν κοινωνικός, προσιτός και έδειχνε έμπρακτο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που απασχολούσαν την τοπική κοινότητα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκτυλιχθεί η τραγωδία, ο 73χρονος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα ηχητικό μήνυμα – βίντεο, στο οποίο άφηνε να εννοηθούν οι προθέσεις του. Στη συνέχεια μετέβη σε πρατήριο καυσίμων, από όπου προμηθεύτηκε βενζίνη γεμίζοντας ένα μπιτόνι. Κατά την αποχώρησή του, φέρεται να είπε πως «πάει στους αγγέλους», φράση που τότε δεν έγινε αντιληπτή.

Λίγα λεπτά αργότερα, διερχόμενοι οδηγοί είδαν το όχημά του να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σχεδόν ταυτόχρονα, έγινε αντιληπτή και η πυρκαγιά στην κατοικία του.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς στο αυτοκίνητο, ωστόσο στη συνέχεια ζητήθηκε ενίσχυση από δυνάμεις της Άμφισσας και της Αμφίκλειας, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά στο σπίτι και να μην απειληθούν παρακείμενες κατοικίες.

Την προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.