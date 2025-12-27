Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: 59χρονος εντοπίστηκε κρεμασμένος στην αυλή του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Κατούνας Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, από το μεσημέρι της δεύτερης μέρας των Χριτουγέννων, όταν και εντοπίστης στο σπίτι του απαγχονισμένος ένας κάτοικος του χωριού.



Ειδικότερα, οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα agriniopress.gr, κάνουν λόγο για 59χρονο άνδρα που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού.



Ο αυτόχειρας βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε μόνος, μετά τον θάνατο της μητέρας του πριν από έναν χρόνο.



Οι γείτονες μιλούν για έναν μοναχικό άνθρωπο ο οποίος ήταν διαζευγμένος με ένα παιδί, και μάλιστα μετά τον θάνατο της μητέρας του, είχε κλειστεί ακόμη περισσότερο στον εαυτό του. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες δεν είχε δώσει σημάδια ζωής το τελευταίο 24ωρο.



Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας.