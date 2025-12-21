Θρήνος στο Χόλιγουντ: Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός του «The Wire» Τζέιμς Ράνσον - Ήταν 46 ετών

Ο Τζέιμς Ράνσον, ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά «The Wire», αυτοκτόνησε σε ηλικία 46 ετών.

Όπως μεταδίδει το TMZ, ο ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του την περασμένη Παρασκευή (19/12), ενώ πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες αναφέρουν ως αιτία θανάτου την αυτοκτονία με απαγχονισμό.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Ράνσον

Ο Ράνσον έκανε την εμφάνισή του αρχικά με μικρούς ρόλους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Συμμετείχε στις τηλεοπτικές σειρές «Ed» και «Third Watch»… πριν κατακτήσει τον ρόλο που τον έκανε διάσημο στο «The Wire».

Υποδύθηκε τον Ζίγκι Σομπότκα, έναν λιμενεργάτη και γκάνγκστερ, και στα 12 επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς. Η ερμηνεία του έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, ενώ ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου τον χαρακτήρισαν ως έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σειράς.

Παράλληλα συμμετείχε και σε άλλες σειρές όπως «CSI: Crime Scene Investigation», «Hawaii Five-0», «Burn Notice», «Tangerine» και την ταινία του Stephen King, «It: Chapter Two».

Είχε επίσης ρόλο στις ταινίες «The Black Phone» και «The Black Phone 2», με την τελευταία να κυκλοφορεί νωρίτερα φέτος.