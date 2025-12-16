Η στιγμή που ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, συλλαμβάνεται για τη δολοφονία των γονιών του

Η τραγωδία συνεχίζει να εκτυλίσσεται μετά τη σοκαριστική δολοφονία του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Τη Δευτέρα, αξιωματούχοι του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) επιβεβαίωσαν ότι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, συνελήφθη και κρατείται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Αστυνομικοί του LAPD κλήθηκαν στο σπίτι του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ στην περιοχή Μπρέντγουντ το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου. Στα αρχικά στάδια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι και οι δύο έπεσαν θύματα δολοφονίας, ενώ εκτιμάται ότι το ζευγάρι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου.

Ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος τους, εντοπίστηκε και συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία περίπου στις 9:15 (τοπική ώρα) το βράδυ της Κυριακής. Παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Χωρίς να αναφέρει ρητά το όνομα του Νικ Ράινερ στη λεζάντα, αλλά αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του FOX 11 σχετικά με τη σύλληψη του γιου του σκηνοθέτη, το τμήμα Συμμοριών και Ναρκωτικών του LAPD δημοσίευσε φωτογραφίες από τη σύλληψη, σε σχέση με τους θανάτους του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ.

Τι γνωρίζουμε για τον Νικ Ράινερ

Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και έχει βιώσει ακόμη και την έλλειψη στέγης.

Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Being Charlie», η οποία βασίστηκε στη ζωή του και κυκλοφόρησε το 2015. Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο πατέρας του, ενώ η παραγωγή τιμήθηκε με το βραβείο SAMHSA (Υπηρεσία Κατάχρησης Ουσιών και Ψυχικής Υγείας) Voice Award.