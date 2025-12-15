Σοκ στο Χόλιγουντ: Ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν από τον γιο τους

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο κόσμος του Χόλιγουντ από το άκουσμα της είδησης της δολοφονίας του καταξιωμένου σκηνοθέτη και παραγωγού Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, με δράστη τον γιο τους, Νικ, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνουν πολλαπλές πηγές στο περιοδικό PEOPLE.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, όταν λίγο μετά τις 15:30 τοπική ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε σε κατοικία για παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Κατά την άφιξή τους, οι διασώστες εντόπισαν έναν άνδρα 78 ετών και μία γυναίκα 68 ετών χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι δύο θάνατοι διαπιστώθηκαν επί τόπου και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του.

Οι συνθήκες της δολοφονίας διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο τέλεσης του εγκλήματος.

Φωτ.: Reuters

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του αμερικανικού κινηματογράφου. Σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, υπέγραψε μερικές από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες του Χόλιγουντ, ξεκινώντας με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο «This Is Spinal Tap» (1984). Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «Stand by Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «When Harry Met Sally» (1989), «Misery» (1990) και «A Few Good Men» (1992).

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε αρχικά ως ηθοποιό, μέσα από τον ρόλο του Μάικ Στίβιτ στην ιστορική τηλεοπτική σειρά «All in the Family» του Νόρμαν Ληρ. Γεννημένος το 1947 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ήταν γιος του θρυλικού κωμικού Καρλ Ράινερ και της ηθοποιού και τραγουδίστριας Εστέλ Λεμπόστ.

Ο Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και παντρεύτηκαν το 1989, αποκτώντας τρία παιδιά. Στο παρελθόν, ο Ρομπ Ράινερ ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Πένι Μάρσαλ, η οποία πέθανε το 2018.

Ο Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του / Φωτ.: Reuters

Ο αγώνας του γιου τους με τις εξαρτήσεις

Ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη μακροχρόνια μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2016, είχε αποκαλύψει ότι η εξάρτησή του ξεκίνησε από την εφηβεία και τον οδήγησε σε χρόνια αστάθειας, περιόδους αστέγιας και επανειλημμένες εισαγωγές σε κέντρα αποτοξίνωσης.

Όπως είχε περιγράψει, πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα ζώντας στους δρόμους, κοιμώμενος σε παγκάκια και μετακινούμενος από πολιτεία σε πολιτεία. Οι εμπειρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την ημι-αυτοβιογραφική ταινία Being Charlie, της οποίας υπήρξε συν-σεναριογράφος.

Rob Reiner and his wife Michele were killed by their son, Nick Reiner, who has been suffering with a drug addiction for many years. pic.twitter.com/GbkChCxlqH — OSINT Europe (@Osinteurope) December 15, 2025

«Τώρα βρίσκομαι στο σπίτι εδώ και καιρό και έχω αρχίσει να ξανασυνδέομαι με το Λος Άντζελες και την οικογένειά μου», είχε δηλώσει τότε ο Νικ Ράινερ.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ το Χόλιγουντ παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις γύρω από μία από τις πιο τραγικές οικογενειακές ιστορίες που έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.