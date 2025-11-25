Μπρους Γουίλις: Η οικογένειά του δωρίζει -μετά θάνατον- τον εγκέφαλό του στην επιστήμη

Τα πράγματα για τον Μπρους Γουίλις δεν είναι καλά και ολοένα και χειροτερεύουν. Ο δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένη φάση της μετωποκροταφικής άνοιας (FTD) και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθερή επιδείνωση.

Η οικογένειά του αποκαλύπτει πως ο Γουίλις έχει απωλέσει την ικανότητα ομιλίας και κατανόησης της γλώσσας, χρειάζεται 24ωρη φροντίδα και έχει μετακομίσει σε ειδικά διαμορφωμένη κατοικία για την ασφάλεια και την υποστήριξή του. Ταυτόχρονα υπάρχουν στιγμές που δεν αναγνωρίζει την κόρη του Ράμερ ή άλλα μέλη της οικογένειάς του.

φωτογραφία Instagram

Συγκινητική απόφαση

Αυτό που κάνει ακόμα δυσκολότερη την κατάσταση για τους οικείους του είναι το γεγονός ότι αν και φαινομενικά ο αγαπημένος τους είναι ακόμα ευκίνητος και η σωματική του υγεία παραμένει σχετικά σταθερή, η εγκεφαλική του λειτουργία έχει μειωθεί δραματικά.

Η σύζυγός του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ Γουίλις (παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Μέιμπελ και την Έβελιν), έχει δηλώσει ότι προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τα δύσκολα που έρχονται. Μάλιστα αποκάλυψε πως η οικογένεια σχεδιάζει -μετά τον θάνατο του ηθοποιού- να δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη ώστε να βοηθηθεί η έρευνα για την αντιμετώπιση της μετωποκροταφικής άνοιας, αυτής της τόσο σπάνιας και αμείλικτης ασθένειας.

Πρόκειται για μια σκληρή, αλλά και τόσο συγκινητική απόφαση, κάτι που και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής του “Die Hard” θα ήθελε να κάνει εάν είχε την επιλογή…