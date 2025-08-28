Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις πήρε τη δυσκολότερη απόφαση: «Θα το ήθελε αυτό για τις κόρες μας»

Ο 70χρονος ηθοποιός Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε το 2023 με μετωποκροταφική άνοια, μια μορφή που επηρεάζει σταδιακά τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα, τη γλώσσα και τις κοινωνικές δεξιότητες του πάσχοντα.

Σε μία συνέντευξη - αποκάλυψη, στο ειδικό πρόγραμμα του ABC, «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, η 47χρονη σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, μίλησε μεταξύ άλλων για την «πιο δύσκολη απόφαση» που έπρεπε να πάρει και ήταν να τον μεταφέρει σε ένα δεύτερο σπίτι, μακριά από εκείνη και τις κόρες τους, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν.

«Ήμουν πάντα ανοιχτή με τα κορίτσια. Δεν ήθελα να νομίζουν ότι δεν τους δίνει σημασία. Ήταν μια ανακούφιση να πούμε: “Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει πραγματικά”».



Όταν έμαθε ότι ο θόρυβος μπορεί να προκαλεί αναστάτωση στον Μπρους σταμάτησε να φιλοξενεί παιχνίδια και διανυκτερεύσεις για τις φίλες των παιδιών. «Δεν ήξερα αν οι γονείς θα ένιωθαν άνετα να αφήσουν το παιδί τους στο σπίτι μας. Απομόνωσα όλη την οικογένεια, και αυτό ήταν σκόπιμο… Ήταν μια δύσκολη περίοδος».

Όπως είπε: «Ο Μπρους θα το ήθελε αυτό για τις κόρες μας. Θα ήθελε να βρίσκεται σε ένα σπίτι που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές τους ανάγκες και όχι στις δικές του». Αποκάλυψε επίσης, πως μένει σε ένα ισόγειο σπίτι μαζί με μία ομάδα φροντιστών που τον φροντίζουν σε 24ωρη βάση, καθώς η ασθένειά του εξελίσσεται.

Η Έμα ανέφερε επίσης ότι οι κόρες τους επισκέπτονται «πολύ συχνά» τον πατέρα τους και εκείνη τις πηγαίνει για να έχουν μαζί πρωινό και βραδινό. «Όταν πηγαίνουμε εκεί, είτε καθόμαστε έξω, είτε βλέπουμε μία ταινία… το θέμα είναι απλώς να είμαστε παρόντες και να συνδεόμαστε με τον Μπρους. Είναι ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, ζεστασιά, φροντίδα και γέλια. Και είναι υπέροχο να το βλέπεις αυτό, να βλέπεις πόσοι από τους φίλους του Μπρους συνεχίζουν να τον επισκέπτονται, φέρνοντας μαζί τους ζωή και χαρά».

Τι θα ρωτούσε τον σύζυγό της αν μπορούσε

Στην ερώτηση τι θα ρωτούσε τον σύζυγό της σήμερα, αν μπορούσε, η Χέμινγκ απάντησε: «Πώς είναι, αν είναι καλά, αν νιώθει καλά. Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να τον στηρίξουμε καλύτερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ξέρω αυτό. Αν φοβάται. Αν ανησυχεί ποτέ. Θα ήθελα απλώς να μπορούσα να έχω μια συζήτηση μαζί του».

