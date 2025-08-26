Μπρους Γουίλις: Συγκλονίζει η σύζυγός του – «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»

Τρία χρόνια σχεδόν μετά τη σκληρή μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια, η σύζυγός του Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για την καθημερινότητα του σταρ και συγκινεί.

«Ο Μπρους παραμένει κινητικός, είναι σε καλή φυσική κατάσταση… αλλά ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει», δήλωσε στην Νταϊάν Σόγιερ, στο συγκλονιστικό αφιέρωμα του ABC «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey», αποσπάσματα του οποίου προβλήθηκαν στο Good Morning America.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το βασικότερο σύμπτωμα για τον 70χρονο ηθοποιό είναι η απώλεια της ικανότητας λόγου. «Η γλώσσα χάνεται… έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε και να επικοινωνούμε με διαφορετικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Bruce Willis’ brain is ‘failing him’ as wife Emma reveals actor’s ‘alarming’ symptoms before dementia diagnosis https://t.co/QFMdPO5E6H pic.twitter.com/ZZPr8oWmxC — New York Post (@nypost) August 26, 2025

«Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές»

Με τρυφερότητα και ρεαλισμό, η Έμα περιέγραψε πώς η οικογένεια – οι δύο μικρές κόρες τους, αλλά και η Ντέμι Μουρ με τις τρεις κόρες της – εξακολουθούν να βλέπουν «λάμψεις» από τον παλιό Μπρους.

«Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές», τόνισε συγκινημένη. «Το γέλιο του, η σπίθα στα μάτια του, το χαμόγελό του… όσο κι αν χάνονται γρήγορα, είναι εκεί. Και είμαι ευγνώμων που είναι ακόμα μαζί μας».

Τα πρώτα σημάδια

Η Χέμινγκ Γουίλις θυμήθηκε πώς ξεκίνησαν όλα, όταν η άνοια έκανε την εμφάνισή της «σαν ψίθυρος». «Άρχισε να απομακρύνεται, να αποφεύγει πράγματα που αγαπούσε, να μοιάζει ξένος, ψυχρός. Ήταν τρομακτικό».

Το 2023 η οικογένεια αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωση: μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα σκληρή μορφή που επηρεάζει κυρίως τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα του ασθενούς.

«Σαν να πέφτεις στο κενό»

Όταν η διάγνωση επιβεβαιώθηκε, η Έμα περιέγραψε την εμπειρία της σαν «πτώση στο κενό». «Μας έδωσαν ένα φυλλάδιο και μας είπαν ότι δεν υπάρχει θεραπεία», είπε με ειλικρίνεια.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο νευρολόγο Δρ. Μπρους Μίλερ, οι ασθενείς με FTD συχνά δεν κατανοούν καν τι τους συμβαίνει: «Τα μέρη του εγκεφάλου που μας επιτρέπουν να υποφέρουμε και να κάνουμε αυτοκριτική χάνονται πολύ νωρίς».

Το μεγάλο αφιέρωμα

Το ειδικό ντοκιμαντέρ «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey» θα προβληθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου από το ABC στις 8 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ) και θα είναι διαθέσιμο σε streaming μέσα από Disney+ και Hulu.