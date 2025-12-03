Μάθιου Πέρι: Φυλακή 30 μηνών στον γιατρό που του προμήθευσε την κεταμίνη

Γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 μηνών και πρόστιμο 5.600 δολαρίων για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») Μάθιου Πέρι, του ισχυρού ηρεμιστικού που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση το 2023.

Ο δρ Σαλβαντόρ Πλασένσια, 44 ετών, ο οποίος διατηρούσε κλινική στα περίχωρα του Λος Άντζελες, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης του συνταγογραφούμενου αναισθητικού.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Πέρι έπαιρνε νόμιμα την κεταμίνη, μια χειρουργική αναισθητική ουσία, ως θεραπεία για την κατάθλιψη. Αλλά όταν ο γιατρός του δεν του την παρείχε στις ποσότητες που ήθελε, στράφηκε στον Πλασένσια, ο οποίος παραδέχτηκε ότι την πούλησε παράνομα στον Πέρι, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν εθισμένος. Έστειλε μήνυμα σε έναν άλλο γιατρό ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν ένας «ηλίθιος» που θα μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί για χρήματα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

«Αντί να κάνει ό,τι ήταν καλύτερο για τον κ. Πέρι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ιατρική ευαλωτότητα του για κέρδος», ανέφερε το υπόμνημα της εισαγγελίας για την επιβολή της ποινής σύμφωνα με το Associated Press.

«Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του»

Οι δικηγόροι του Πλασένσια προσπάθησαν να δώσουν μια άλλη εικόνα του πελάτη τους δηλώνοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που βγήκε από τη φτώχεια για να γίνει γιατρός, αγαπητός στους ασθενείς του, μερικοί από τους οποίους κατλεθεσαν υπέρ του στο δικαστήριο.

Οι δικηγόροι χαρακτήρισαν την πώληση στον Πέρι «απερίσκεπτη» και «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του». «Οι τύψεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο, τη λύπη και την ντροπή που νιώθει ο κ. Πλασένσια για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε και την οποία απέτυχε να αποτρέψει», ανέφερε το υπόμνημα.

Ωστόσο, υποστήριξαν ότι «η ποινή φυλάκισης δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε δικαιολογημένη. Έχει ήδη χάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, την κλινική του και καριέρα του καταστράφηκε. Έχει επίσης δεχτεί άγρια ​​επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης και απειλές από αγνώστους, σε σημείο που η οικογένειά του μετακόμισε εκτός πολιτείας για την ασφάλειά της».