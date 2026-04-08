15 χρόνια φυλάκιση στη «βασίλισσα της κεταμίνης» για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Μια γυναίκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», η οποία προμήθευσε τη θανατηφόρα δόση του ναρκωτικού που οδήγησε στον θάνατο του Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως πέρυσι συμφώνησε να αλλάξει στάση, υπογράφοντας σχετική δήλωση λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη δίκη της.

'Ketamine Queen' Learns Fate for Providing Drugs that Killed Matthew Perry https://t.co/Sv9yGkFkRP — People (@people) April 8, 2026

Σε δήλωση για τις επιπτώσεις του εγκλήματος, που κατατέθηκε πριν από την ακρόαση για την επιβολή της ποινής, η μητριά του Πέρι, Ντέμπι, χαρακτήρισε τη Σάνγκα «άκαρδη» και ζήτησε από τον δικαστή να της επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή.

Ο σταρ της αγαπημένης κωμικής σειράς «Τα Φιλαράκια» βρέθηκε νεκρός μέσα στο τζακούζι του τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών. Επί χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού, ωστόσο έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του είχε εκδώσει τα απομνημονεύματά του.

Ο Πέρι λάμβανε κεταμίνη μέσω του προσωπικού του γιατρού ως νόμιμη θεραπεία για την κατάθλιψη. Ωστόσο, τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, είχε αρχίσει να προμηθεύεται επιπλέον ποσότητες του φαρμάκου παράνομα.

Πέντε άτομα καταδικάστηκαν για τον θάνατο του Πέρι

Συνολικά, πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί και η προσωπική του βοηθός, κρίθηκαν ένοχοι για διάφορες κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατό του. Η Σάνγκα, που έχει διπλή βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα, είναι το τρίτο άτομο που καταδικάζεται.

Τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης για την παράνομη χορήγηση κεταμίνης στον Πέρι τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Ένας άλλος γιατρός, ο Μαρκ Τσάβες, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό, αφού παραδέχτηκε ότι προμήθευσε κεταμίνη στον Πλασένσια.

Η Σάνγκα δήλωσε ένοχη τον Σεπτέμβριο για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο. Παραδέχτηκε επίσης ότι είχε πουλήσει ναρκωτικά σε έναν άλλο άνδρα, τον 33χρονο Κόντι Μακλόρι, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση το 2019, χωρίς να σχετίζεται με την υπόθεση του Πέρι.

