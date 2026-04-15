Τα αστέρια του Χόλιγουντ κατά της συγχώνευσης της Paramount με την Warner Bros Discovery

Περισσότεροι από 1.400 ηθοποιοί, σκηνοθέτες και παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, υπέγραψαν μία ανοιχτή επιστολή για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη συγχώνευση της Paramount με την Warner Bros Discovery.

Μεταξύ πολλών άλλων, την επιστολή υπογράφουν η Έμμα Τόμσον, ο Μπεν Στίλερ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Ρόουζ Μπάιρν και τονίζουν ότι η εν λόγω συμφωνία θα βλάψει μία αμερικανική βιομηχανία, που ήδη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα.

«Αυτή η συμφωνία θα επιδεινώνει τον συγκεντρωτισμό σε ένα ήδη συγκεντρωμένο τοπίο μέσων ενημέρωσης, μειώνοντας τον ανταγωνισμό σε μια στιγμή που οι βιομηχανίες μας, και το κοινό που εξυπηρετούμε, δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά», τονίζουν στην επιστολή.

Η απάντηση της Paramount

Η Paramount απάντησε λέγοντας ότι θα παραμείνει προσηλωμένοι στην εξεύρεση ταλέντων, κάτι που «ανοίγει περισσότερους δρόμους στους δημιουργούς για να αναδείξουν τη δουλειά τους και όχι λιγότερους».

Η συμφωνία αυτή φαίνεται να είναι το τελευταίο σύμπτωμα της βιομηχανίας θεάματος που ακόμα αναρρώνει από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid, αλλά και την παύση της εργασίας από τη μεγάλη απεργία του 2023, καθώς και τις αλλαγές που έφερε η τεχνολογία και η συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η συγχώνευση που εκτιμάται στα περίπου 111 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών στούντιο σε τέσσερα, γεγονός που θα οδηγήσει και σε μείωση των εργαζομένων που δουλεύουν στα στούντιο περιορίζοντας φυσικά τους παραγωγούς και τους καταναλωτές τηλεοπτικού και κινηματογραφικού περιεχομένου, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην επιστολή.

«Λιγότερες ευκαιρίες για τους δημιουργούς»

Άλλοι υπογράφοντες που εκφράζουν την «σαφή αντίθεσή τους» στην ενοποίηση των μέσων ενημέρωσης είναι οι Κρίστεν Στιούαρντ, Κρίστιν Σκοτ Τόμας και Γκλεν Κλόουζ, ενώ σύμφωνα με το BBC, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος προσθέτουν καθημερινά τα ονόματά τους στη λίστα.

Όπως τονίζουν οι υπογράφοντες, «το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερες ευκαιρίες για τους δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας σε όλο το οικοσύστημα της παραγωγής, αυξημένο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο». Μάλιστα, η επιστολή καταλήγει με μία έκκληση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια, Μπομπ Μπόντα, και άλλα στελέχη των ρυθμιστικών αρχών να μπλοκάρουν τη συγχώνευση.

Υπενθυμίζεται ότι η Paramount Skydance κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros Discovery τον περασμένο Φεβρουάριο, αφότου το Netflix εγκατέλειψε την προσπάθεια εξαγοράς της εταιρείας, στην οποία ανήκουν ηχηρά brand, όπως τα Looney Tunes, ο Harry Potter, τα Φιλαράκια, η σειρά του HBO Succession, το Sex and the City, το Game of Thrones και, φυσικά, το CNN.