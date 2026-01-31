«Η καρδιά της ήταν στα δεξιά»: Η σπάνια πάθηση της ηθοποιού Κάθριν Ο'Χάρα - Τι είναι η δεξιοκαρδία

Η βραβευμένη με Χρυσές Σφαίρες σταρ του Χόλιγουντ Κάθριν Ο’Χάρα έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 71 ετών, μετά από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός της. Η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες σε «σοβαρή κατάσταση» και απεβίωσε λίγες ώρες αργότερα.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου, αλλά η εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ο’Χάρα απεβίωσε «μετά από σύντομη ασθένεια».

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η New York Post, η δημοφιλής ηθοποιός ζούσε με μια σπάνια κατάσταση που δεν είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό.

Η Κάθριν Ο’Χάρα / Φωτ.: Reuters

Μια πτυχή της ζωής της που έγινε ευρύτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Κάθριν Ο’Χάρα έπασχε από μια σπάνια συγγενή πάθηση γνωστή ως δεξιοκαρδία με situs inversus — μία ανατομική ιδιαιτερότητα κατά την οποία τα εσωτερικά όργανα του θώρακα και της κοιλιάς είναι τοποθετημένα ως «καθρεφτική εικόνα» της φυσιολογικής διάταξης.

Στη συγκεκριμένη κατάσταση, για παράδειγμα, ο σπλήνας μπορεί να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά αντί για την αριστερή, ενώ το ήπαρ μπορεί να εντοπίζεται στο αριστερό μέρος του σώματος.

Η ίδια δεν είχε ανακαλύψει ότι είχε αυτή την ιδιαιτερότητα έως την ενήλικη ζωή της. Σε συνέντευξή της το 2021 είχε εξηγήσει ότι η διάγνωση έγινε τυχαία, όταν εκείνη και ο σύζυγός της, Μπομπ Γουέλς, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για να μπορέσει ο γιος τους να εγγραφεί στη σχολή νοσηλευτικής. Ο γιατρός της ζήτησε να κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η αντίστροφη διάταξη των οργάνων της.

«Όταν ο γιατρός μας είπε ότι η καρδιά μου ήταν στη δεξιά πλευρά και όλα τα όργανά μου ήταν ανάποδα, ο άνδρας μου αστειεύτηκε: “Όχι, απλώς το κεφάλι της είναι ανάποδα!”», είχε αφηγηθεί με χιούμορ.

Τι είναι η δεξιοκαρδία με situs inversus

Η δεξιοκαρδία με situs inversus είναι μια πάρα πολύ σπάνια γενετική ανωμαλία, που εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 1 στους 10.000 ανθρώπους, με ελαφρώς μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες. Άλλη μία γνωστή προσωπικότητα που έχει γίνει γνωστό πως ζει με αυτή την κατάσταση είναι ο τραγουδιστής Ενρίκε Ιγκλέσιας.

Δεν είναι πλήρως κατανοητό τι την προκαλεί, αλλά έχει συνδεθεί με γενετικές μεταλλάξεις και κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο — δηλαδή και οι δύο γονείς πρέπει να μεταφέρουν το μεταλλαγμένο γονίδιο ώστε να εμφανιστεί η κατάσταση στο παιδί.

Συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα από μόνη της, γιατί τα όργανα λειτουργούν κανονικά παρά την αντίστροφη θέση τους. Αυτό εξηγεί γιατί η Ο’Χάρα δεν το είχε διαπιστώσει νωρίτερα στη ζωή της.

Ωστόσο, αυτή η «καθρεφτισμένη» ανατομία μπορεί να δυσκολέψει τη διάγνωση μελλοντικών ιατρικών προβλημάτων, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε μη αναμενόμενες περιοχές του σώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δεξιοκαρδία με situs inversus συνδέεται με άλλες συγγενείς ανωμαλίες που μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, συχνές λοιμώξεις ή άλλες επιπλοκές.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Ο’Χάρα είχε σχετιζόμενες ιατρικές παθήσεις πέρα από την αντίστροφη ανατομία.

Η Κάθριν Ο’Χάρα / Φωτ.: Reuters

Απαιτείται θεραπεία;

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται ειδική θεραπεία, αφού οι γιατροί δεν επιχειρούν «να επαναφέρουν» τα όργανα στη φυσιολογική τους θέση. Σε περίπτωση που εμφανιστούν επιπλοκές ή σχετικές παθήσεις, αυτές αντιμετωπίζονται συμπτωματικά, όπως με αντιβιοτικά για λοιμώξεις ή φαρμακευτική υποστήριξη της καρδιάς και των πνευμόνων.

Δεξιοκαρδία: Προσδόκιμο ζωής

Οι περισσότεροι άνθρωποι με δεξιοκαρδία και situs inversus έχουν φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής, και πολλοί δεν μαθαίνουν ποτέ ότι έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα — όπως συνέβη και με την Ο’Χάρα.