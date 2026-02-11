Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής από τις «Νεανικές Ανησυχίες», Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ η είδηση ότι σε ηλικία μόλις 48 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, πρωταγωνιστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς των 90's «Νεανικές Ανησυχίες» (Dawson’s Creek).

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε από τους οικείους του στον λογαριασμό του στο Instagram, αναφέρεται ότι «ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Πέρασε τις τελευταίους του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν, ζητάμε ειρηνική ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Το 2024 ο ηθοποιός γνωστοποίησε πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν πατέρας έξι παιδιών.

Ο ηθοποιός έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση σε βίντεο τον Σεπτέμβριο σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση επανένωσης των πρωταγωνιστών της θρυλικής σειράς στη Νέα Υόρκη, αφού προηγουμένως είχε αποσυρθεί λόγω της ασθένειάς του.

Κάποτε παιδί του θεάτρου, ο Βαν Ντερ Μπικ θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία Varsity Blues και στην τηλεόραση στο CSI: Cyber ​​ως ο ειδικός πράκτορας του FBI Elijah Mundo, αλλά ήταν για πάντα συνδεδεμένος με το Dawson's Creek, το οποίο προβλήθηκε από το 1998 έως το 2003.

Η σειρά ακολουθούσε μια παρέα φίλων από το λύκειο καθώς μάθαιναν πώς να ερωτεύονται, να δημιουργούν αληθινές φιλίες και να βρίσκουν τα πατήματά τους στη ζωή.

Το Dawson's Creek, με το μελαγχολικό τραγούδι τίτλων I Don't Want To Wait της Paula Cole, ήταν δημοφιλές σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που ταίριαζαν με τον υπερβολικά εύγλωττο διάλογο και την ειλικρινή συζήτηση για τη σεξουαλικότητα.