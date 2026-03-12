Τζόσουα Τζάκσον για Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: «Ήταν ένας απίστευτος σύζυγος κι ένας αφοσιωμένος πατέρας»

Ο Τζόσουα Τζάκσον μίλησε στην εκπομπή «Today» του αμερικανικού δικτύου NBC για πρώτη φορά για τον θάνατο του συμπρωταγωνιστή του στο «Dawson's Creek», Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και μοιράστηκε τα συναισθήματά του γι’ αυτή την απώλεια. «Για μένα ως πατέρα πια, νομίζω ότι το μέγεθος αυτής της τραγωδίας με επηρεάζει με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι αν ήμουν μόνο ένας απλός συνάδελφος.

Ο Τζέιμς κι εγώ μοιραστήκαμε αυτή την καταπληκτική περίοδο που παίζαμε μαζί στη σειρά. Ήταν καθοριστική για εμάς. Ξέρω ότι και οι δύο θυμόμαστε εκείνη την εποχή με μεγάλη αγάπη, αλλά θα πω επίσης ότι ξέρω ότι στην πραγματικότητα εγώ είμαι απλώς ένας μικρός αστερίσκος, μια υποσημείωση σε όσα πραγματικά πέτυχε στη ζωή του.

Έγινε αυτό που λέμε «καλός άνθρωπος», ένας άνθρωπος με πίστη που του επέτρεπε να αντιμετωπίζει ακόμη και το πιο αδύνατο με χάρη! Ένας απίστευτος σύντροφος και σύζυγος, ένας άνθρωπος που ήταν παρών για την οικογένειά του, ένας όμορφος, ευγενικός και αφοσιωμένος πατέρας».

φωτογραφία Reuters

«Στους άντρες δεν αρέσει να μιλάνε γι’ αυτό»

Μέσα από τη συνέντευξή του ο Τζάκσον θέλησε να τονίσει τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων για καρκίνο. «Όπως τόσοι πολλοί άνθρωποι, έτσι και η οικογένειά μου έχει πληγεί από τον καρκίνο. Είμαι 47 χρόνων και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το 65% των ανθρώπων στην ηλικιακή μας ομάδα δεν έχουν εξεταστεί ποτέ για καρκίνο! Στους άντρες δεν αρέσει να μιλάνε γι’ αυτό. Δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε στον γιατρό, δεν μας αρέσει να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα».

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ απεβίωσε στις 11 Φεβρουαρίου 2026 μετά από τριετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Κίμπερλι Μπρουκ και τα έξι παιδιά τους…