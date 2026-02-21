Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους με τη γυναίκα του λίγο πριν πεθάνει

Το κρεβάτι του πόνου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έγινε, έστω και για λίγο, ένα κρεβάτι χαράς, ευτυχίας, αγάπης που θύμιζε κανονική ζωή από εκείνη που κάνεις όνειρα και περιμένεις κάποτε να γίνουν πραγματικότητα.

Όμως ο ηθοποιός γνώριζε πολύ καλά πως αυτή γαμήλια τελετή που έκανε με τη γυναίκα του στο ίδιο αυτό κρεβάτι είχε μεν πολλή αγάπη, είχε όμως και θλίψη καθώς και οι δυο γνώριζαν πως δεν είχαν πλέον χρόνο μπροστά τους για να κάνουν όλα όσα ονειρεύτηκαν μαζί! Το τέλος ήταν εδώ…

φωτογραφία Instagram

Ξανά γαμπρός

Ο Τζέιμς και η γυναίκα του Κίμπερλι ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους λίγες μέρες πριν από τον θάνατο του πρωταγωνιστή της σειράς «Dawson's Creek», στις 11 Φεβρουαρίου, έναν χρόνο αφότου είχε κοινοποιήσει τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο στο παχύ έντερο. Ήταν μόλις 48 χρόνων…

Οι φίλοι του ζευγαριού γέμισαν την κρεβατοκάμαρά τους με λουλούδια και κεριά για τη γαλήνια τελετή που θα ακολουθούσε. «Το αποφασίσαμε δύο μέρες νωρίτερα και οι φίλοι μας μάς αγόρασαν νέα δαχτυλίδια, γέμισαν την κρεβατοκάμαρά μας με λουλούδια και κεριά και ανανεώσαμε τους όρκους μας από το κρεβάτι. Ήταν μια απλή, όμορφη και συγκινητική στιγμή», είπε η Κίμπερλι στο αμερικανικό περιοδικό People.

Παρόντες στην τελετή ήταν η οικογένειά τους και μερικοί στενοί φίλοι, ενώ όλοι οι άλλοι φίλοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι μέσω Zoom. Ο γάμος έκλεισε με το τραγούδι «Somewhere Over the Rainbow», τη στιγμή που ο Τζέιμς και η Κίμπερλι αγκαλιάζονταν όλο αγάπη…

Οικονομικές δυσκολίες

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την 1η Αυγούστου 2010 στο Τελ Αβίβ. «Βιαστήκαμε να ετοιμαστούμε, βάλαμε μια ομάδα ανθρώπων που δεν γνωρίζαμε (και μερικούς που γνωρίζαμε) να χορεύουν γύρω μας, στη συνέχεια μας την έπεσαν κάτι Ισραηλινοί παπαράτσι, μετά φάγαμε ένα καταπληκτικό φαγητό σε ένα λιβανέζικο καταγώγιο με πλαστικά τραπεζομάντηλα και καρέκλες και φύγαμε! Περάσαμε επιτυχία, τραγωδία, χαρά, άγχος, θρίαμβο, αβεβαιότητα και όλα αυτά ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Κάθε στιγμή. Γιατί έχω την καλύτερη σύντροφο περιπέτεια», είχε δηλώσει ο Τζέιμς σε συνέντευξή του.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Τζέιμς και η Κίμπερλι απέκτησαν έξι παιδιά: τη 15χρονη Ολίβια, τον 13χρονο Τζόσουα, τη 12χρονη Άναμπελ, την 9,5 ετών Εμίλια, την 7χρονη Γκουέντολιν και τον 4χρονο Ιερεμία. Η οικογένεια σήμερα παλεύει με υπέρογκα χρέη, εξαιτίας της νοσηλείας του ηθοποιού στο νοσοκομείο, ευτυχώς όμως για την ώρα το GoFundMe που δημιουργήθηκε από φίλους της Κίμπερλι κατάφερε να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε μόλις λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Τζέιμς…