Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τις ταινίες «Ο Νονός», «Αποκάλυψη Τώρα» και από μια σειρά εμβληματικών «σκληρών» ρόλων σε μια καριέρα που διήρκεσε έξι δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Ο Ντιβάλ άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Μίντλμπεργκ της Βιρτζίνια, την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία δημοσίων σχέσεών του εκ μέρους της συζύγου του, Λουτσιάνα.

Ο ηθοποιός ενσάρκωσε με αξέχαστο τρόπο τον σύμβουλο της οικογένειας Κορλεόνε, Τομ Χέιγκεν, στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Ο Νονός», αποσπώντας την πρώτη από τις συνολικά επτά υποψηφιότητές του για Όσκαρ για την ταινία του 1972. Επανέλαβε τον ρόλο δύο χρόνια αργότερα στο «Ο Νονός ΙΙ», ενώ δεν συμμετείχε στο «Ο Νονός ΙΙΙ» λόγω διαφωνίας για την αμοιβή του.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Ντιβάλ

Γεννημένος στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, με πατέρα αξιωματικό καριέρας του Πολεμικού Ναυτικού, ο Ντιβάλ ερμήνευσε πληθώρα ρόλων, από καουμπόηδες έως στρατιωτικούς. Σπούδασε στο Principia College στο Ιλινόις, υπηρέτησε στον στρατό κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας και στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε υποκριτική με τον φημισμένο δάσκαλο Σάνφορντ Μάισνερ. Την περίοδο εκείνη συγκατοικούσε με τον Ντάστιν Χόφμαν και συναναστρεφόταν τον Τζιν Χάκμαν, επίσης ανερχόμενο τότε ηθοποιό.

Μετά από θεατρικές εμφανίσεις, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Σκιές και Σιωπή» (To Kill a Mockingbird) το 1962, στον μικρό αλλά καθοριστικό ρόλο του Άρθουρ «Μπου» Ράντλεϊ.

Ακολούθησαν σημαντικοί ρόλοι, μεταξύ άλλων ως «κακός» απέναντι στον Τζον Γουέιν στο «Αληθινό Θράσος», ως ταγματάρχης Φρανκ Μπερνς στο «MAS*H» του Ρόμπερτ Άλτμαν, αλλά και στον πρωταγωνιστικό ρόλο της δυστοπικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας «THX 1138» του Τζορτζ Λούκας.

Το 1983 κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως τραγουδιστής κάντρι στην ταινία «Tender Mercies», στην οποία τραγούδησε ο ίδιος. Ήταν επίσης υποψήφιος για τον ρόλο του στο «The Great Santini», καθώς και για τον ρόλο του αντισυνταγματάρχη Κίλγκορ στο «Αποκάλυψη Τώρα», όπου εκστόμισε την εμβληματική ατάκα: «Μου αρέσει η μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί».

Συμμετείχε και σε άλλα γουέστερν, όπως το «Open Range», ενώ τιμήθηκε με Emmy για τον ρόλο του στη μίνι σειρά «Broken Trail». Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις του και πίσω από την κάμερα, γράφοντας και σκηνοθετώντας την ταινία «The Apostle», για την οποία έλαβε νέα υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι και τη δεκαετία του 2010, κερδίζοντας ακόμη μία υποψηφιότητα για Όσκαρ στα 84 του, για την ταινία «The Judge» το 2014.

Σε συνέντευξή του είχε χαρακτηρίσει την απόφασή του να μη συμμετάσχει στον τρίτο «Νονό» «θέμα αρχής», εξηγώντας ότι η διαφορά στην αμοιβή του σε σχέση με εκείνη του Αλ Πατσίνο ήταν «εντελώς απαράδεκτη».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ενσάρκωσε και ιστορικές προσωπικότητες, όπως τον Ρόμπερτ Ε. Λι, τον Ιωσήφ Στάλιν και τον Άντολφ Άιχμαν.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές, με τελευταίο του γάμο το 2004 με την Αργεντινή ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Λουτσιάνα Πεδράσα.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι δεν θα τελεστεί επίσημη τελετή. Αντί αυτού, «η οικογένεια ενθαρρύνει όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να το κάνουν με έναν τρόπο που να αντανακλά τη ζωή που έζησε: παρακολουθώντας μια σπουδαία ταινία, λέγοντας μια καλή ιστορία γύρω από ένα τραπέζι με φίλους ή κάνοντας μια διαδρομή στην εξοχή για να εκτιμήσουν την ομορφιά του κόσμου».