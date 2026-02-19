Τζον Τραβόλτα: Γιόρτασε τα 72α γενέθλιά του παίρνοντας ακόμη ένα δίπλωμα πιλότου

Έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο βρήκε ο Τζον Τραβόλτα για να σβήσει τα κεράκια της τούρτας του. Ο διάσημος ηθοποιός, που έγινε παγκόσμιο είδωλο από το Grease, αποκάλυψε ότι στα 72 του χρόνια απέκτησε ακόμη μία άδεια πτήσης - αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη του αγάπη δεν είναι μόνο το σινεμά, αλλά και οι ουρανοί.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ανήμερα των γενεθλίων του, εμφανίζεται να πιλοτάρει ένα ιδιωτικό τζετ και να δείχνει το εσωτερικό του πιλοτηρίου, δηλώνοντας περήφανα ότι μόλις ολοκλήρωσε την πιστοποίηση για το αεροσκάφος Bombardier Global Express.

Μια ζωή στα... σύννεφα

Ο Τραβόλτα δεν είναι «πρωτάρης» στην αεροπορία, όπως σημειώνει το People. Είναι αδειούχος πιλότος εδώ και δεκαετίες - πετά από τα 22 του χρόνια, ενώ το μικρόβιο της πτήσης το απέκτησε ήδη από την εφηβεία, όταν παρακολούθησε μαθήματα αεροπορίας σε ηλικία 15 ετών.

Με τα χρόνια συγκέντρωσε εντυπωσιακή εμπειρία. Έχει πιστοποιήσεις για Boeing 747, 707 και 737, πήρε την άδεια για το 737 το 2022, ενώ συχνά δημοσιεύει βίντεο από πτήσεις του.

Η σχέση του με την αεροπορία είναι τόσο στενή, ώστε από το 2002 λειτουργεί και ως πρεσβευτής της Qantas Airways.

Το αεροσκάφος που τον ενθουσίασε

Το νέο του δίπλωμα αφορά το Bombardier Global Express, ένα πολυτελές επιχειρηματικό τζετ μεγάλων αποστάσεων, ικανό να διανύσει περίπου 7.900 μίλια χωρίς ανεφοδιασμό.

Στο βίντεο, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά του και αστειεύτηκε μπροστά στην κάμερα συγχαίροντας τον εαυτό του για το επίτευγμα.

Σπίτι με διάδρομο προσγείωσης

Η αεροπορία δεν αποτελεί απλώς χόμπι για τον Τραβόλτα αλλά κομμάτι της καθημερινότητάς του. Στην κατοικία του στη Φλόριντα υπάρχει κανονικός διάδρομος προσγείωσης, ώστε να μπορεί να σταθμεύει τα αεροσκάφη του.

Η εκλιπούσα σύζυγός του, Κέλι Πρέστον, είχε μάλιστα αναφέρει παλαιότερα ότι ταξίδευαν συχνά σε όλο τον κόσμο με τα ιδιωτικά του αεροπλάνα και ότι ένιωθε πάντα ασφαλής όταν βρισκόταν στο πιλοτήριο.

Όχι απλώς χόμπι

Για τον Τραβόλτα, η πτήση αποτελεί σχεδόν «δεύτερη επαγγελματική πορεία». Εδώ και χρόνια μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από απογειώσεις και πτήσεις, ενώ κάθε νέα πιστοποίηση αποτελεί προσωπικό στόχο.

Με απλά λόγια: άλλοι στα 72 σκέφτονται τη σύνταξη, εκείνος σκέφτεται το επόμενο αεροπλάνο που θα μάθει να πιλοτάρει.